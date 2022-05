In einem Biergarten in Schwabach feierten am Wochenende rund 150 Schüler. Die Party am Samstagabend (30. April) lief jedoch bald aus dem Ruder. Mehrere Gäste zerstörten Fenster und Türen in den Gasträumen.

Gegen 23.15 Uhr kippte die Stimmung, weswegen der Wirt die Veranstaltung vorzeitig beendete. "Betrunkene Abiturienten zerstören Einrichtung", heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Schwabach. Vorsorglich wurden ein halbes Dutzend Streifen alarmiert, darunter ein Diensthundeführer.

Gäste demolieren Einrichtung eines Schwabacher Biergartens

Die 150 Gäste wurden beim Verlassen des Biergartens beaufsichtigt. Durch die starke Polizeipräsenz konnten weitere Straftaten und Ordnungsstörungen verhindert werden, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizeiinspektion Schwabach ermittelt nun zu den Sachbeschädigungen im Biergarten. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09122/927-0 zu melden.

