Die Feuerwehr der Stadt Schwabach hat am Ostersamstag Geflüchteten aus der Ukraine Ostergeschenke übergeben. "Zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt, Peter Reiß, besuchten die Kameraden der Feuerwehr die Notunterkünfte in Schwabach und brachten neben Spiel- und Malsachen auch Hygieneartikel vorbei", so die Freiwillige Feuerwehr Schwabach.

"Natürlich war in den einzelnen Tüten auch ein Osterhase versteckt, vor allem die Kinder eine große Freude. Die Idee dazu hatte die Vorstandschaft des Feuerwehrvereins ein paar Wochen vor Ostern. Zusammen mit dem Sozialreferat der Stadt Schwabach, wurde ein kleines Überraschungspaket zusammengestellt, mit kräftiger Unterstützung regionaler Firmen: Faber Castell aus Stein stellte Malbücher und Buntstifte zur Verfügung. Sunflex aus Schwabach-Wolkersdorf brachte zudem Spielsachen in den Feuerwehrhof, mit der Bitte, diese ebenfalls an die Flüchtlinge zu verteilen. Ergänzt mit selbst gekaufter Schokolade aus der Vereinskasse konnten die Feuerwehrkameraden ca. 80 Geschenktüten zusammenstellen", so die Feuerwehr.

Am Ostersamstag habe sich dann ein Feuerwehrauto auf den Weg in die einzelnen Schwabacher Flüchtlingsunterkünfte gemacht.

Von der Hilfsaktion seien die Geflüchteten begeistert und sehr gerührt gewesen. Viele hätten sich mehrmals für die Geschenke bedankt, die sie zu Ostern von der Feuerwehr Schwabach bekommen haben.