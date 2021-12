Am Dienstag, 4. Januar 2022, öffnet das Entsorgungszentrum Schwabach (EZS) mit dem Recyclinghof in der Hirschenholzstraße nach den Feiertagen wieder regulär für die Bürgerinnen und Bürger. Lediglich die Flohmarkthalle, in der gebrauchte noch funktionsfähige Dinge erworben werden können, bleibt geschlossen, so die Stadt Schwabach.

„Da derzeit generell Kontakte reduziert werden sollen, um die Corona-Pandemie einzudämmen, haben wir uns dazu entschlossen“, sagt Christian Eich, Technischer Leiter der Stadtdienste. „So schützen wir die Bürgerinnen und Bürger wie auch unser Personal.“

Selbstverständlich werden aber in der Zwischenzeit funktionsfähige Geräte und weiter verwendbarer Hausrat gesammelt, damit diese zu einem späteren Zeitpunkt günstig erworben und einem „neuen Leben in einem neuen Haushalt“ zugeführt werden können.

Alle anderen Bereiche des EZS haben ab 4. Januar wie gewohnt geöffnet:

Dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr

Samstags von 9 bis 15 Uhr.

Selbstverständlich können dann auch Christbäume in der Kompostieranlage entsorgt werden.