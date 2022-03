Schwabach vor 1 Stunde

Ukraine-Krieg

Einnahmen durch Trödelverkauf - Frau spendet "stolze Summe" an die Stadt

In Schwabach hat Monika Lachmann einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro an Oberbürgermeister Peter Reiß übergeben. Das Geld aus dem "Trödelverkauf" soll zur Unterstützung "ukrainischer Flüchtlinge" eingesetzt werden.