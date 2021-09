Schwabach vor 1 Stunde

Kurioser Vorfall

Autofahrer tankt an geschlossener Tankstelle und ruft Polizei um Rechnung zu zahlen

In Schwabach konnte ein Autofahrer an einer geschlossenen Tankstelle Benzin tanken. Um seine Tankschuld zu begleichen, rief er in seiner Not verzweifelt die Polizei.