In einem Adventskonzert stellt Rossini Hayward, Gitarrenlehrer der Adolph von Henselt-Musikschule, am Freitag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus seine neuen Arrangements von Weihnachtsliedern vor, so die Stadt Schwabach in einer Pressemitteilung. Diese sind vor kurzem auch auf CD erschienen.

Das Konzert findet unter Einhaltung der Regel "2G+" statt. Zum Eintritt sind daher der Geimpft- oder Genesenen-Status oder ein aktueller negativer Corona-Test mit Lichtbildausweis vorzuzeigen.

Aufgrund der corona-bedingt sehr eingeschränkten Publikumskapazität ist zudem eine verbindliche Anmeldung per Mail mit dem Betreff "Konzertanmeldung 10.12." und Nennung der Personenzahl an

musikschule@schwabach.de möglich.

Interessierte erhalten dann eine Rückmeldung über eine mögliche Platzzusage. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.