Rückersdorf: Wegen Personalmangel in Kinder-Krippe - ein Drittel der Eltern kündigt

Juliane Ferigo hat sich auf den ersten Blick für einen Schritt ins Ungewisse entschieden. Sie nimmt ihr Kind aus der Sternschnuppenkrippe Rückersdorf - ohne einen neuen Platz zu haben. "Jetzt können wir wenigstens planen, dass das Kind zu Hause ist", sagt sie im Gespräch mit inFranken.de.

In den vergangenen Monaten habe es "gefühlt alle zwei bis drei Wochen eingeschränkte Betreuung" gegeben, was die Lehrerin und andere Eltern vor große Herausforderungen gestellt habe. "Eigentlich sind wir als gute Kinder-Krippe bekannt", entgegnet der geschäftsführende Vorstand des Albert-Schweitzer-Familienwerks Heiner Koch und erklärt die Hintergründe des massiven Personalmangels.

Rückersdorfer Eltern mit Personalmangel und Notbetreuung konfrontiert - Pflegerinnen greifen auf Verwandte zurück

24 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren finden in der idyllischen Krippe vor den Toren Nürnbergs Platz, heißt es auf der Internetseite. Der Personalengpass habe sich laut Ferigo Ende 2022 bemerkbar gemacht. Die Krippenleitung falle seitdem für längere Zeit aus. In dieser Zeit habe eine Notbetreuung begonnen, sodass nur noch die Hälfte der Kinder die Krippe hätten aufsuchen können. Zu Beginn des neuen Jahres habe sich eine Berufspraktikantin ebenfalls verabschiedet. "Im Februar haben wir erfahren, dass noch zwei weitere Mitarbeiterinnen gekündigt haben."

Drei von ursprünglich sechs vollen Kräften seien so übrig geblieben, fasst sie zusammen. "Sobald jemand krank war, gab es wieder Notbetreuung." Diese sei oftmals "sehr spontan" eingerichtet worden. "Das stellt viele Eltern vor Herausforderungen", sagt die zweifache Mutter. "Wie bekommt man sein Kind unter? Lässt man sich krankmelden, nimmt man es mit auf die Arbeit? Welche Eltern können Homeoffice machen?", seien die Fragen gewesen. Die Berufsschullehrerin habe ihre beiden Kinder mehrmals mit auf die Arbeit genommen, was sich vor allem mit dem kleinen Sohn problematisch gestaltet habe.

Ohne Krippenleitung hätten im Frühling schließlich nur noch zwei Kinderpflegerinnen "Mitte 20 den Laden alleine geschmissen", sagt Ferigo mit Wertschätzung in der Stimme. Eine der beiden habe sogar Verwandte miteingebunden - löblich, aber plötzlich hätten sich Fremde um die Kinder gekümmert, was "von der Trägerseite nicht kommuniziert" worden sei. Seit dem 1. Mai habe sich die Situation durch zwei neue Kräfte etwas entspannt. "Im Juni geht aber wieder eine Kraft und dann sind wieder nur noch vier da." Das Risiko einer Notbetreuung bleibe also, so die Sorge der Mutter.

Zu wenig Kommunikation in Sternschnuppenkrippe? Träger äußert sich zu Kritik

Auf die mangelnde Routine habe sie mit sieben weiteren Eltern mit einer Kündigung reagiert. Im Februar 2023 rief die Elterninitiative in Rückersdorf eine Petition mit dem Namen "Kitas am Limit! Eltern am Limit!" ins Leben. Sie richtet sich an die Politik und fordert unter anderem "sichere Betreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort", die "Anerkennung von pädagogischen Abschlüssen aus dem Ausland" und "bessere Arbeitsbedingungen für Personal".

Heiner Koch vom Albert-Schweitzer-Familienwerk begrüßt diese Forderungen und wünscht sich ebenfalls, "dass die Politik mehr Personal zur Verfügung stellt", wie er gegenüber inFranken.de anführt. "Vor allem Krippen sind in Deutschland personell schlecht aufgestellt." Die turbulenten Monate in der Rückersdorfer Sternschnuppenkrippe seien aber ein Extremfall - ausgelöst auch durch einige Schwangerschaften, so der Hintergrund. Auch die vermehrten Ansteckungen nach den Kontaktbeschränkungen während der Pandemie kämen erschwerend hinzu.

Den Druck, der eine Notbetreuung in Eltern auslöse, könne er nachvollziehen. "Wir setzten auf Freiwilligkeit und arbeiteten mit dem sehr kooperativen Elternbeirat zusammen, um herauszubekommen, wer mit dem Kind einzelne Tage zu Hause bleiben kann." Die Einbindung von Verwandten der Pflegerinnen sei "natürlich in Absprache" und mit Einbezug der Fachaufsicht geschehen. Zum Vorwurf der mangelnden Kommunikation sagt er: "Wir waren wirklich beschäftigt und heilfroh, wenn wir jemanden fanden. Da hat manchmal die Zeit zur Information der Eltern gefehlt."

Rückersdorfer Einrichtung nach Kündigungen vor "schwieriger Situation"

Die leeren Plätze in den beiden Kindergruppen bringe die Krippe "in eine schwierige Situation", die "die Eltern nicht sehen" könnten, betont Heiner Koch. Die Elternbeiträge und die staatliche Förderung fehlten dadurch. "Und die Kosten laufen weiter", so Koch. Im September sollen die freigewordenen Plätze in der Sternschnuppenkrippe Rückersdorf wieder nachbesetzt werden.

