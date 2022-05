Röthenbach: Restaurant "Zum Holzwurm" räumt mit Schließungsgerüchten auf

Als Thorsten Kortum vom Restaurant "Zum Holzwurm" aus Röthenbach am Freitagabend (20. Mai 2022) die Schirme auf seiner Terrasse zuklappen wollte, wurden diese von einer plötzlich aufkommenden Windhose zerstört. inFranken.de berichtete über die große Hilfsbereitschaft der Röthenbacher in den folgenden Stunden. Doch auch Gerüchte über eine vorübergehende Schließung seien Kortum begegnet. Diese möchte er dringend richtigstellen.

Röthenbacher Restaurant wehrt sich: "In kleinen Städten entstehen schnell Gerüchte"

Zwei große Schirme auf der Terrasse des Röthenbacher Restaurants spenden für das Mittagsgeschäft den nötigen Schatten. Nachdem diese am Freitagabend zerstört worden waren, meldeten sich viele Gäste und auch das Röthenbacher BRK und stellten den Kortums neue zur Verfügung. Große Dankbarkeit erfüllte die Gastronomen, die ihr wichtiges Mittagsgeschäft so aufrechterhalten können. Doch als Thorsten Kortum mit einer Frau telefonierte, die reservieren wollte, habe diese gefragt, ob der "Holzwurm" überhaupt geöffnet sei.

"Ich habe sie gefragt, woher sie darauf kommt und sie sagte mir, dass Gerüchte umgehen", berichtet er inFranken.de. "Ich versicherte ihr, dass lediglich die Terrassenschirme betroffen waren und das Restaurant weiterhin geöffnet ist. In kleinen Städten entstehen eben schnell Gerüchte", sagt er. Daher entschied sich das Paar am Donnerstag (26. Mai 2022), auf Facebook an seine Gäste aufzuklären: "Ihr Lieben, der Holzwurm steht noch. Das Geschäft läuft ganz normal weiter. Viele denken, es hat uns alles 'zerdeppert' und wir haben nicht mehr offen."

Ein Nutzer bestätigt in den Kommentaren, er habe sich am Samstag persönlich von der Öffnung überzeugt und lobt das Schäuferla. Viele Gäste hätten in den Tagen nach dem Sturm genau wissen wollen, wie alles abgelaufen sei, teilt Kortum mit. "Das Verhältnis zu unseren Gästen ist überragend", schwärmt Kortum. Ihm als Küchenchef und seiner Frau sei es wichtig, oft in Kontakt mit ihnen zu treten. "Bei uns gibt es viel Kommunikation. Man kommt hier nicht einfach nur hin, bekommt sein Essen und geht wieder. So kommen die Menschen gerne zu uns zurück", versichert er und fügt hinzu: "Wir sind auf jeden Fall safe für die kommenden Monate." Die neuen Schirme deckten die wichtigsten Bereiche ab. Nun müsse noch das zerbrochene Fenster im Röthenbacher "Zum Holzwurm" repariert werden.