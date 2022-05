Betreiber des Röthenbacher Restaurants "Zum Holzwurm" erlebt Unwetter hautnah

Röthenbach im Nürnberger Land blieb von dem Unwetter am Freitag (20. Mai 2022) nicht gänzlich verschont. Am Restaurant "Zum Holzwurm" hinterließ es Spuren. Die anfängliche Sorge um Zerstörung und Umsatzeinbußen währten aber nicht lange, wie Thorsten Kortum inFranken.de berichtet. Ein Hilferuf auf Facebook sorgte dafür, dass nicht nur zehn bis 15 Kräfte des lokalen BRK aktiv wurden.

Röthenbacher Restaurant-Betreiber erleben folgenschwere Windhose - "ohne Vorwarnung"

Am Sonntag (15. Mai 2022) postete die Frau von Thorsten Kortum noch ein friedliches Bild der Terrasse, auf dem die fünf mal fünf Meter großen Sonnenschirme zu sehen sind. Sie seien essenziell für ein erfolgreiches Mittagsgeschäft in der warmen Jahreszeit, erklärt Kortum. Am Freitagabend jedoch bereitete das Unwetter ihnen ein Ende. Die Schrecksekunden hätten sich gegen 18.30 Uhr ereignet, so Kortum. Es habe leicht zu regnen begonnen und die Gäste hätten die Terrasse bereits verlassen.

"Als ich die Schirme schließen wollte, kam eine richtige Windhose. Von jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung. Sie zerlegte mir meine beiden großen Schirme komplett. Der eine kippte schräg zur Seite in das Fenster der Lagerhalle und hat es samt Rahmen herausgeschlagen", führt er aus. Die Gestelle seien seine, die Bespannung von der kleinen Brauerei "Dreykorn" aus Lauf gewesen. Diese brauche all ihre Schirme wegen anstehender Feste selbst und habe so kurzfristig keine neuen für die Kortums organisieren können.

Um 20.40 Uhr am selben Abend habe seine Frau, die die Facebook-Seite pflegt, deshalb die Initiative mit einem emotionalen Post ergriffen: "Wir brauchen bitte, bitte Eure Hilfe. Es hat uns heute alle beiden großen Schirme auf der Terrasse zerlegt. Wer kann uns bitte mit jeglicher Art von Sonnenschirmen samt Ständer leihweise aushelfen? Wir sind echt aufgeschmissen, ohne Sonnenschirme und könnten unser Terrassengeschäft quasi vergessen."

"Röthenbacher einfach fantastisch": BRK, Großhändler und Gäste bringen Schirme

Die Aktion habe schnell Früchte getragen. 30 Mal wurde der Beitrag geteilt. "Die Röthenbacher sind einfach fantastisch. Wir haben so viel Zuspruch und Hilfe bekommen", beschreibt es der Gastronom. Gäste des Restaurants hätten Schirme zur Verfügung gestellt. "Außerdem hat uns das BRK Röthenbach am Samstagvormittag zwei große Schirme gebracht, die wir bis zum Ende des Sommers nutzen können." Auch das Großhandel-Unternehmen Selgros, bei der die Kortums Kunden sind, habe einen Schirm geliefert. "Wir hätten noch viel mehr bekommen, aber mussten irgendwann sagen: 'Wir sind safe, aber danke, danke, danke!'"

Die Kortums drückten in einem weiteren Post am Samstag (21. Mai 2022) ihre Dankbarkeit aus: "Ihr seid alle der Wahnsinn. Tausend Dank für eure Hilfsbereitschaft. Ehrlich gesagt, fehlen uns gerade die Worte. Es ist irgendwie wie "im falschen Film. Zu viele Dinge auf einmal zu verarbeiten." Die Erinnerung an das Geschehnis lässt den Chef des Röthenbacher Restaurants "Zum Holzwurm" zum Schluss sagen: "Es war wirklich bombe. Da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke."

