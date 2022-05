Franken vor 1 Stunde

Gewitterwarnungen

Erneut Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen am Montag: Diese fränkischen Kreise sind betroffen

Erneut kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetter in vielen Teilen Frankens am Montag (23.05.22) an. Welche Kreise besonders von den Gewittern betroffen sind und wie das Wetter die nächsten Tage ausschaut, erfährst du hier.