Reichelsdorf vor 22 Minuten

Unfall

Fast 4 Promille: Völlig betrunkener Lkw-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Ein schwer alkoholisierter Lkw-Fahrer ist am Samstagnachmittag im Stadtteil Reichelsdorf in Nürnberg gegen eine Laterne gefahren. Der Mann war so betrunken, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es hätte schlimm ausgehen können.