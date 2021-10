Nürnberg vor 1 Stunde

Corona-Protest

"Querdenker"-Demo in Nürnberg: Mehrere Straßen am Samstag gesperrt

In Nürnberg findet am Samstag eine Versammlung der sogenannten "Querdenker"-Bewegung statt. In Teilen der Innenstadt kommt es zu Verkehrsbehinderungen.