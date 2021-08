In den frühen Sonntagmorgenstunden (15. August 2021) haben Passanten einen möglichen sexuellen Übergriff in der Nürnberger Innenstadt beobachtet und umgehen die Polizei verständigt. Die Passanten teilten gegen 02.15 Uhr mit, dass ein Mann, welcher sich auf einer Baustelle in der Innenstadt aufgehalten hatte, eine wehrlos erscheinende Frau möglicherweise sexuell belästigt hat.

Als der Unbekannte die Passanten wahrnahm, flüchtet er zunächst. Im Rahmen einer Fahndung gelang es Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung, einen 19-jährigen Mann unweit des Tatorts festzunehmen, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung am Sonntag (15. August 2021) heißt.

Passanten melden möglichen sexuellen Übergriff: Beamte finden junge Frau auf Baustelle

In den Räumlichkeiten auf der Baustelle fanden die Beamten anschließend die junge Frau, welche offenbar wirklich Opfer eines Sexualdelikts geworden war. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und entsprechend medizinisch versorgt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Umstände des Tatgeschehens. Der 19-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.