Nürnberg: Riesige Warteschlangen vor Bürgeramt Mitte

Neue Regel der Stadt führt zu Chaos vor Verwaltungsgebäude

"Das ist nicht Deutschland": Frau kann Organisation nicht fassen

Junger Mann will Ausweis verlängern - und muss über zwei Stunden frieren

In Nürnberg haben sich am Mittwochvormittag (23. März 2022) unglaubliche Szenen vor dem Bürgeramt Mitte in der Laufer Gasse abgespielt. Das berichtet die Agentur News5. Der Hintergrund: Immer mittwochs können Menschen nun auch ohne Termin zum Amt, um ihre Anliegen zu erledigen. Zwar weist die Stadt auf ihrer Website daraufhin, die Möglichkeit nur zu nutzen, wenn es "dringend" sei und weist auf längere Wartezeiten hin. Doch wie Gespräche von News5 vor Ort zeigen, bleibt vielen Nürnbergern und Nürnbergerinnen gar keine Wahl.

"Das ist nicht Deutschland": Bürgerin muss vor Amt warten - sie hat keine Wahl

Bilder von News5 zeigen eine Warteschlange, die auf die Straße und um das Gebäude herumging. Schon während der Corona-Pandemie gab es viel Unmut, weil die Nürnberger lange auf einen Termin bei der Stadt warten mussten. Wegen des Kriegs in der Ukraine sind auch zahlreiche Flüchtlinge in Nürnberg untergebracht worden. Diese fanden sich laut News5 ebenfalls in der Menschenmenge, um ihre nötigen Unterlagen abzugeben beziehungsweise ihren aktuellen Aufenthaltsort zu melden.

Keine Wahl habe auch Samire Mamutowa gehabt. Sie wolle ihren Pass verlängern, erklärte sie gegenüber News5. "Die normalen Termine fangen erst ab dem 15.06.2022 an und unser Pass läuft am 20.04. aus." Sie habe "in ihrem Leben noch nie so etwas erlebt, das ist nicht Deutschland, das ist zu viel." Die Stadt müsse mehr Leute einstellen oder anderweitig dafür sorgen, dass es schneller Termine gebe, forderte sie.

Er warte bereits seit 6.20 Uhr, verkündete Alex Reichert um 8.34 Uhr am Mittwoch gegenüber News5.de. Es werde auch "nicht wärmer", betonte der junge Mann mit rot angelaufenen Wangen. Auch er brauche einen neuen Ausweis. "Um Gottes Willen, wie kann so etwas in einer Stadt wie Nürnberg passieren?" habe er sich gefragt. "Denn es geht ja nur mittwochs, Termin kriegt man online nicht, ist nicht machbar." Das sei "leider sehr ärgerlich", so der Nürnberger.

