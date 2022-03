Nürnberger Gourmet-Restaurants mit Michelin-Stern ausgezeichnet: Gleich zwei Restaurants in Nürnberg dürfen sich über einen Michelin-Stern freuen. Die beiden Haute-Cuisine-Lokale "etz" und "Veles" haben am Mittwoch (9. März 2022) in Hamburg die begehrte Gastronomie-Auszeichnung erhalten. Für ihre Nachhaltigkeit in der Gastronomie wurden beide Restaurants zudem jeweils mit dem sogenannten Grünen Stern belohnt.

Das "etz" wurde sogar direkt mit zwei Sternen auf einmal ausgezeichnet - und darf sich dementsprechend künftig 2-Sterne-Restaurant nennen. "Wir sind überrascht und freuen uns sehr", berichtet "etz"-Geschäftsführer und Koch Felix Schneider inFranken.de. "Überrascht sind wir deshalb, weil wir erst sehr spät im Jahr geöffnet haben und nicht unbedingt damit rechnen konnten, dieses Jahr schon ausgezeichnet zu werden. Uns gibt es erst ein halbes Jahr."

Michelin-Auszeichnung: Nürnberger Restaurant "etz" wird 2-Sterne-Restaurant

Vor dem "etz" in der Nürnberger Bindergasse 22 hatten Schneider und seine Mitstreiter das Restaurant "Sosein" in Heroldsberg betrieben. Der dortige Betrieb sei in Gestalt des "etz" nun weiterentwickelt worden. "Von daher wussten wir schon, dass das qualitativ interessant wird. Aber dass die Auszeichnung so schnell kam, war überraschend." Ab dem 1. Mai 2022 eröffnet das "etz" dann in der Wiesentalstraße 40 seine Pforten.

Den individuellen Schwerpunkt seines Lokals beschreibt der 36-Jährige mit dem Begriff "Handwerk in Exzellenz". "Dies betrifft die ganze Komplexität - vom Feld bis zum Teller in all seinen unterschiedlichen handwerklichen Schritten." Ziel sei, alles in Perfektion auszuführen und dabei gleichzeitig mit dem Komplex Nachhaltigkeit zu verbinden. "Wir wollen einfach zeigen, dass Hochküche nachhaltig sein kann, aber dadurch gleichzeitig nicht an Spannung verliert, sondern vielleicht sogar noch gewinnt."

Mit seinem insgesamt sieben Mitarbeitern stellt das Nürnberger "etz" eine vergleichsweise kleine Belegschaft im Bereich der Spitzengastronomie. Die Michelin-Auszeichnung ist Schneider zufolge letztlich nur durch Teamarbeit möglich gewesen. "Das ist eine Auszeichnung, die ich für das Restaurant und das Team stellvertretend in Empfang nehme", erklärt Schneider, der zugleich der Küchenchef des Lokals ist.

Ausgezeichnete Küche: Auch Nürnberger Gourmet-Lokal "Veles" erhält Michelin-Stern

Auch beim Inhaber des Nürnberger Restaurants "Veles" ist die Freude infolge der renommierten Michelin-Auszeichnung groß. "Wir sind natürlich mega-stolz", sagt Vadim Karasev inFranken.de. Auch für den 35-Jährigen zeigt der Erhalt des Gourmet-Sterns, dass es für Spitzengastronomie nicht zwingend vieler Angestellter bedarf. "Das geht auch zu viert oder nur zu zweit in der Küche", betont Karasev. "Das ist alles machbar."

Seine Kollegen und er seien letztlich für ihren Einsatz belohnt worden. Dennoch kam die Auszeichnung augenscheinlich überraschend. Denn auch sein Lokal gibt es noch nicht sehr lang. So feierte das "Veles" in der Kernstraße 29 erst im Oktober 2020 seine Eröffnung. "Wir hatten allerdings nur drei Tage auf. Dann kam der Lockdown." Erst im Juni 2021 konnte das Gourmet-Restaurant daraufhin wieder dauerhaft aufmachen.

Umso unerwarteter kam die Michelin-Auszeichnung daher. "Dass das so schnell geht, damit haben wir überhaupt nicht damit gerechnet", hält der Nürnberger Gastronom noch immer staunend fest. "Das ist einfach unglaublich."

"etz" und "Veles" - Nürnbergs neue Sterne-Restaurants

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer "Guide Michelin" steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Unter den insgesamt 327 Sterne-Restaurants in Deutschland sind nun auch zwei neue Spitzenlokale aus Franken vertreten. Die wichtigsten Fakten zu den beiden neuen Nürnberger Sterne-Restaurants findet ihr hier noch einmal im Überblick:

Restaurant "etz"

Bindergasse 22 (ab 1. Mai 2022: Wiesentalstraße 40)

90403 Nürnberg

Telefon: 0911 47712809

E-Mail: reservierungen@etzrestaurant.de

Webseite: www.etzrestaurant.de

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 18 bis 22.30 Uhr

Restaurant "Veles"

Kernstraße 29

90429 Nürnberg

Kontakt:

Telefon: 0911 / 59 85 38 5

Telefon: 0911 / 59 85 38 5 E-Mail: info@restaurant-veles.de

Webseite: www.veles-restaurant.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag sowie Dienstag von 18.30 bis 22 Uhr

Gesamtübersicht 2022: Diese Sterne-Restaurants in Franken gibt es aktuell

Infolge der diesjährigen Michelin-Auszeichnung gibt es 2022 frankenweit nunmehr 14 Restaurants, in den Sterne-Küche angeboten wird.

Zwei Sterne

Essigbrätlein in Nürnberg

etz in Nürnberg (neu)

Alexander Herrmann by Tobias Bätz in Wirsberg

Ein Stern

Laudensacks Gourmet Restaurant in Bad Kissingen

Keidenzeller Hof in Langenzenn

Entenstuben in Nürnberg

Koch und Kellner in Nürnberg

Veles in Nürnberg (neu)

Waidwerk in Nürnberg

ZweiSinn Mesers / Fine Dining in Nürnberg

Philipp in Sommerhausen

Weinstock in Volkach

Kuno 1408 in Würzburg

Reisers am Stein in Würzburg

Ebenfalls interessant: "Habe es ihm versprochen": Beliebter Wirt unerwartet verstorben - Witwe führt Gaststätte weiter