Das 80. Norisring-Rennen der Deutschen Touren-Meisterschaft (DTM) findet in diesem Jahr vom 7. bis 9. Juli statt. Bis zu 135.000 Motorsport-Begeisterte sollen sich auch in diesem Jahr auf den Rängen einfinden. Doch das Event ist auch in die Kritik geraten: Ist ein Autorennen im Hinblick auf die Klimaziele überhaupt zeitgemäß?

Diese Frage diskutierte der zuständige Stadtratsausschuss. Stadträtin Marion Padua von der Linken Liste Nürnberg forderte in einem Antrag, auf das Autorennen zu verzichten. Sie halte es nicht für notwendig, 25.000 Liter Sprit aus Spaß an der Freude zu verbrennen. Vor allem im Hinblick auf die Verschärfungen der Klimaziele, denen die Stadt zugestimmt hatte.

DTM auf dem Norisring: Wird sie wirklich ausgetragen?

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bezeichnete das Norisring-Rennen allerdings als "Aushängeschild" für die Stadt und werde es trotz Energiekrise nicht absagen, wie der BR berichtete.

Veranstalter des Events ist der Motorsport-Club Nürnberg. Er verdeutlichte im Ausschuss, dass er sich um eine klimafreundlichere Umsetzung der Veranstaltung bemühe. Die An- und Abreise der Besuchenden spiele hier eine übergeordnete Rolle. Daher dürfen diese den Öffentlichen Nahverkehr an diesem Wochenende kostenfrei nutzen.

Dies sei aber nicht die einzige Verbesserung. Auch werde ab diesem Jahr das gesamte Event mit Öko-Strom versorgt und bereits ab 2024 soll das erste Rennen mit E-Autos gefahren werden. Der Veranstalter nennt das Event auf der offiziellen Homepage als "Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Motorsport".

Was wird in diesem Jahr geboten?

"Die DTM startet mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld in die Saison 2023. Insgesamt 13 Teams starten mit sechs verschiedenen Marken in die 35. Saison der DTM, die erstmals unter dem Dach des ADAC veranstaltet wird", heißt es in einer Pressemeldung.

Seit dem 18. Mai 1947 finden auf der Rennstrecke Fahrzeugrennen statt. Im ersten Jahr waren es Motorräder und ab 1948 befuhren die ersten Rennautos die Strecke.