"Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erreichen uns immer mehr schreckliche Nachrichten und Bilder, in denen man das Grauen des Krieges und die Hilflosigkeit der Zivilbevölkerung erkennen kann", so die Feuerwehr Nürnberg.

"Da viele von uns die dortige Situation, in der unsere Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Charkiw ihr Bestes geben, sehr bewegt, wollten wir nicht untätig bleiben. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, eine Spendenaktion für sie ins Leben zu rufen", heißt es.

Das Motto sei "Feuerwehr hilft Feuerwehr". Anfänglich im kleinen Kreis auf der Abteilung geboren, sei die Idee weiter kommuniziert worden. "Da wir sofort positive Resonanz aller drei Abteilungen der Feuerwache 1 erhielten, entschlossen wir uns, die Spendenaktion auf alle Wachen der BF, den Misch- und Tagesdienst, die Mitarbeitenden der ILS sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren Nürnbergs zu erweitern", so die Feuerwehr.

Grundsätzlich könne sich jeder daran beteiligen, unabhängig von seiner Person oder seiner Organisationszugehörigkeit. "Da unsere ukrainischen Kollegen völlig auf sich allein gestellt sind und unter Einsatz ihres Lebens alles Menschenmögliche unternehmen, um das Leid der Bevölkerung zu minimieren, können wir dies durch eine Geldspende unterstützen. Mit dem Geld können dann lebenswichtige Versorgungsgüter, Rettungsausrüstung und medizinische Geräte beschafft werden", erklärt die Feuerwehr.

Wichtig sei, dass die Geldspende über eine gesicherte Verbindung/Geldkonto des Partnerschaftsvereins Nürnberg-Charkiw e.V. bzw. der Stadt Nürnberg abgewickelt werde und das Geld direkt vor Ort bei den Einsatzkräften ankomme. "Dies wurde uns von der Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Nürnberg-Charkiw e.V. bereits zugesichert".

Spendenkonto: Empfänger: Stadt Nürnberg IBAN: DE50760501010001010941 BIC: SSKNDE77XXX Verwendungszweck: 2670160002 Feuerwehr Charkiw



oder über die Plattform:

Feuerwehr Nürnberg unterstützt Feuerwehr Charkiw! | betterplace.me

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (Symbolfoto)