TikTok-Video aus Nürnberg mit mehr als drei Millionen Aufrufen: Ein in Nürnberg gedrehtes Handyvideo geht viral. Der nur wenige Sekunden lange Clip auf dem Videoportal TikTok wurde bis Dienstagvormittag (29. März 2022) bereits 3,1 Millionen Mal aufgerufen. Der zu sehende Inhalt sorgt im Kommentarbereich mitunter für Ratlosigkeit. "Was ist da passiert, weiß es jemand?", fragt eine Nutzerin in die Runde. Stellenweise hagelt es aber auch massive Kritik - angesichts der gefilmten und anschließend ins Netz gestellten Szene.

Das TikTok-Video zeigt eine kleinere Gruppe von Menschen in der Nürnberger Innenstadt. Im Clip ist zu sehen, wie ein Mann auf einer am Boden liegenden Person kniet und diese anscheinend am Aufstehen hindert. Im Hintergrund wird offenbar ein weiterer Mensch von mehreren Personen festgehalten. Ein kleines Mädchen beobachtet die Geschehnisse aus nächster Nähe. "Kind hat Schock fürs Leben", moniert eine TikTok-Userin. "Warum kümmert sich keiner um sie?" Eine weitere Frau kritisiert ebenfalls entsetzt: "Geht's noch? Das Kind bemerkt niemand." inFranken.de erklärt, was hinter den Aufnahmen steckt.

TikTok-Video geht viral: Clip aus Nürnberg wird zum Netzhit

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken gegenüber inFranken.de erklärt, zeigt das TikTok-Video die Festnahme mehrerer geflüchteter Ladendiebe. Laut dem unlängst veröffentlichten Polizeibericht hatten am Mittwochnachmittag (23. März 2022) insgesamt vier Personen gemeinsam in der Nürnberger Innenstadt diverse Diebstähle begangen und waren anschließend geflohen. "Bei ihrer Festnahme leisteten sie Widerstand und verletzten zwei Beamte", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums.

Der Pressemitteilung der Polizei zufolge teilten die Ladendetektive mehrerer innerstädtischer Geschäfte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr den Diebstahl hochwertiger Parfüms durch mehrere, gemeinsam agierende Personen mit. "Zivilbeamte trafen die Gruppe wenig später im Bereich der Lorenzkirche an", berichtet das Präsidium. Demnach versuchte eine der Personen, ein 16-jähriger Jugendlicher, daraufhin zu flüchten, was die Beamten verhinderten. "Nachdem der 16-Jährige überwältigt worden war, leistete dieser massiven Widerstand", so die Polizei weiter. Ein unbeteiligter Zeuge kam den Beamten zu Hilfe, woraufhin ihm der Jugendliche in den Oberschenkel biss.

Während sich der 16-Jährige zur Wehr setzte, griff eine 47 Jahre alte Frau aus der Gruppe ein und versuchte, den Jugendlichen zu befreien. Die Frau schlug hierbei mit den Fäusten auf die Beamten ein. Den Beamten gelang es, die Frau am Boden zu fixieren und ihr Handfesseln anzulegen. Erst nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte konnte letztendlich auch der 16-Jährige gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden.

Handyaufnahmen stoßen teils auf harsche Kritik

Die Beamten wurden leicht verletzt, blieben laut Polizeiangaben jedoch weiterhin dienstfähig. Bei der Durchsuchung der Geflüchteten stellten die Polizeikräfte Diebesgut in Form von Bekleidung und Kosmetikartikeln im Gesamtwert von circa 300 Euro sicher. Die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin gegen zwei der Personen Haftantrag wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Sie wurden inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

In den Kommentaren unter dem bislang über drei Millionen Mal aufgerufenen TikTok-Video, das laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken die Festnahme der geflüchteten Ladendiebe zeigt, hagelt es vielfach Kritik. So prangern mehrere Nutzer etwa an das aus ihrer Sicht offensichtlich rabiate Vorgehen der Einsatzkräfte an. "Egal, was passiert ist im Moment. Aber kniend auf einer Person sitzen und runterdrücken, ist unmöglich."

Andere stören sich daran, dass die Verhaftung vor den Augen des unmittelbar daneben stehenden Mädchens vollzogen wurde. "Vor Kindern kann man es diskret machen", gibt jemand zu bedenken. "Ich weiß ja nicht, ob es die Mutti ist, die da liegt." Inwieweit das Kleinkind, das einen Tretroller mit sich führt, zur Gruppe der Ladendiebe gehört, ist gleichwohl nicht bekannt. Ungeachtet dessen kritisieren zahlreiche TikTok-User, dass das Handyvideo überhaupt im Internet hochgeladen wurde. "Das arme Kind", moniert ein Nutzer.

Vorschaubild: © Screenshot TikTok