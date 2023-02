THW Nürnberg rettet Rarität "Emma"

Oldtimer von MAN war bis 2003 als Einsatzfahrzeug im Dienst

"Wir hoffen sehr": Happy End gelungen

"Der Geschichte unserer würdevollen alten 'Emma' wurde nun ein weiteres Kapitel hinzugefügt", heißt es in einer Erklärung des THW-Ortsverbands Nürnberg. Das Fahrzeug habe lange Jahre als Einsatzleitung gedient und sei schließlich im Jahr 2003 ausgemustert worden.

Oldtimer "Emma" 2003 beim THW ausgemustert - dann drohte ihr der private Verkauf

Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut THW um einen MAN-Sechszylinder vom Typ 630 L 2 A. "Das Fahrzeug wurde zuvor bei der Bundeswehr genutzt. Viele Modelle haben entweder Kofferaufbau wie unsere 'Emma' oder herausfahrbare Tower. Im Einbau befindet sich ein kleiner Funkraum mit entsprechenden Geräten, zur Stirnseite beim Fahrer gibt es eine Küche mit Arbeitstisch und eine Liege, weshalb wir sie als Einsatzleitung genutzt haben", erklärt Schirrmeister Lothar Hell gegenüber inFranken.de.

Nach der Ausmusterung habe ihr jedoch der Verkauf durch die Verwertungsstelle des Bundes gedroht. "Durch eine Schenkung an den Feuerwehrverein in Nürnberg konnte dies jedoch verhindert werden. Da aber auch hier der Platz für eine Ausstellung fehlte, parkte sie jahrelang mit 25 Feuerwehroldtimern in einem Tunnel", heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei handle es sich um den ehemaligen Straßenbahntunnel nach Bauernfeind unter dem Nürnberger Möbelhaus XXXLutz, der nach dem Bau der U-Bahn nicht mehr für den ÖPNV genutzt wurde, wie Hell erzählt.

2016 hätten Schirr und zwei Kollegen sie dann "in liebevoller Detailarbeit restauriert". Der Oldtimer sei zum Teil neu lackiert worden, den Schriftzug habe man erneuert und auch das ein oder andere Rostloch an der Unterseite mit Edelstahlblechen übernietet. "Sie konnte auch nochmals am Tag der offenen Tür bestaunt werden – ein echter Hingucker", berichtet das Nürnberger THW stolz. Doch das Fahrzeug sei dann bis 2022 weiter in dem Tunnel gestanden und habe "auf eine bessere Lösung gewartet".

Nürnberger Einsatzkräfte überglücklich - "Happy End" für Rarität

"Es kam aber schlimmer", schreibt das THW. Der Tunnel konnte demnach "aufgrund verschiedener Umstände keine weitere Lösung sein" und Emma sei – wie zahlreiche andere Fahrzeuge – zurück an ihre ursprünglichen Besitzer gegangen. "Das Happy End erfolgte nun Anfang 2023", heißt es weiter. Die als "Rarität" geltende THW-Einsatzleitung sei "mit Kusshand von der THW-Historischen Sammlung übernommen" worden.

Hierzu sei sie mittels Tieflader in die Nähe von Fulda überführt worden. "Dort steht sie jetzt in einer Halle mit 30 anderen Oldtimern", sagt Hell. "In zwei Jahren ist eine gemeinsame Ausstellung mit dem Feuerwehrmuseum geplant und dann kann sie auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wir hoffen sehr darauf." Für den Schirrmeister und die anderen Einsatzkräfte ist das Fahrzeug nicht nur selten, sondern hat auch einen großen emotionalen Wert.

"Ich erinnere mich noch gut an verschiedene Großeinsätze bis 2003, aber zum Beispiel auch an eine Reitsportveranstaltung am Ammersee mit der Nürnberger Versicherung", erzählt Lothar Hell. Bei Fulda stehe "Emma" auf jeden Fall in Sicherheit. Und das sei zunächst einmal das Wichtigste, findet man beim THW in Nürnberg.

