Nach drei Jahren Corona-Pause haben wieder viele Neugierige die Angebote des Tags der offenen Tür live besucht: Wie die Stadt Nürberg berichtet, erwies sich ihr 49. Tag der offenen Tür erneut als Besuchermagnet. Mehr als 120.000 Bürgerinnen und Bürger strömten zu den über 120 Angeboten städtischer und gemeinnütziger Einrichtungen in der ganzen Stadt, auf dem Hauptmarkt und in den Rathäusern.

„Die überwältigende Resonanz bei den Bürgerinnen und Bürgern an den drei Tagen zeigt, welch großes Interesse sie daran haben, was wir als Stadt Nürnberg alles anbieten, aber auch daran, was die anderen Beteiligten Wertvolles für unsere Stadtgesellschaft tun. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht und sich auch hier ehrenamtlich engagiert haben, für eine tolle Leistungsschau“, sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

49. Tag der offenen Tür Nürnberg Das Technische Hilfswerk (THW) zeigte seine verschiedenen Fahrzeuge auf dem Hauptmarkt beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg am Sonntag, 16. Oktober 2022. Oberbürgermeister Marcus König (CSU, Mitte) informierte sich bei Peter Brandmann (rechts), Leiter der THW Ortsgruppe Nürnberg.

Sehr gut besucht war die Veranstaltung auf dem Hauptmarkt am Sonntag, 16. Oktober 2022, von 11 bis 17 Uhr. Es präsentierten sich zahlreiche Organisationen und Einrichtungen: Technisches Hilfswerk, Bundespolizei, der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) und viele verschiedene Hilfsorganisationen boten Einblicke in ihre vielfältigen Aufgaben. Außerdem konnten Besucherinnen und Besucher Rettungs- und Spezialfahrzeuge von innen und außen begutachten. Städtische Einrichtungen boten einen Einblick in ihre Arbeit.

Nach Schätzungen des Technischen Hilfswerks interessierten sich mehr als 30.000 Menschen für die zahlreichen Angebote auf dem Hauptmarkt.

Nürnberg: Verschiedene Attraktionen Oberbürgermeister Marcus König (Mitte) besuchte den Stand des Deutschen Evangelischen Kirchentags auf dem Hauptmarkt beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg am Sonntag, 16. Oktober 2022. Die kirchliche Großveranstaltung ist vom 7. bis 11. Juni 2023 zu Gast in Nürnberg.

Die Gelegenheit, die Rathäuser am Sonntag näher kennenzulernen, nutzten gut 25.000 Besucherinnen und Besucher. Das Büro von Oberbürgermeister Marcus König besichtigten allein 1500 Bürgerinnen und Bürger, das von Bürgermeister Christian Vogel 1000.

Weitere Attraktionen

Die neue Feuerwache 1 in der Reutersbrunnenstraße verzeichnete rund 50.000 Besucherinnen und Besucher. Mit rund 2000 Interessierten ebenfalls bestens besucht war die Müllverbrennungsanlage. Zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und zum Hauptzollamt kamen zusammen circa 2000 Besucherinnen und Besucher, zur Schleuse Eibach 3000, zum Max-Morlock-Stadium 1800, zum Technischen Hilfswerk 5000.

Nürnberg: Weitere gut besuchte Angebote Beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg besuchten 50.000 Interessierte am Sonntag, 16. Oktober 2022, die neue Feuerwache 1 in der Reutersbrunnenstraße.

Bereits seit 1961 öffnen beim Tag der offenen Tür Dienststellen, Institutionen, Verbände und Vereine in der ganzen Stadt ihre Einrichtungen. Der nächste Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg ist für Mitte Oktober 2024 geplant.

Auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Nürnberg fand der Tag der offenen Tür in unterschiedlicher Form statt. Neben einer live auf Instagram übertragenen Baustellenführung durch das Volksbad zeigte das Team des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing Beiträge und Kurzvideos auf Facebook und Twitter. Die Social-Media-Kanäle der Stadt Nürnberg:

