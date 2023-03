Stromausfall in Nürnberg: Ein Kurzschluss legt tausende Haushalte lahm

Update vom 17.03.2023: Kurzschluss sorgt für Stromausfall in Nürnberg

Nachdem es am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr in Nürnberg in zahlreichen Stadtteilen zu einem Stromausfall gekommen war, ist der Grund dafür inzwischen bekannt. Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur schreibt, hatte es einen Kurzschluss in einem Umspannwerk gegeben.

Gegen 21 Uhr seien aber bereits drei Viertel der betroffenen Verbraucher wieder am Netz gewesen. Ab 22:02 Uhr waren dann laut dem Betreiber N-ERGIE Netz GmbH alle wieder mit Strom versorgt. Und: "Die N-ERGIE Netz GmbH bedauert die Störung und bittet alle betroffenen Kund*innen um Verständnis."

Erstmeldung am 16.03.2023, 21 Uhr: Stromausfall in Nürnberg - tausend Haushalte ohne Licht

In Nürnberg ist am Donnerstagabend in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit.

Betroffen seien elf Postleitzahlen-Bereiche: 90429, 90461, 90443, 90419, 90431, 90402, 90439, 90409, 90478, 90411, 90403. "Netzmonteure sind im Einsatz und arbeiten an einer schnellen Wiederversorgung." Auf der Internetseite Störungsauskunft hieß es, der Stromausfall sei voraussichtlich bis 21.50 Uhr behoben.

Auf der Internetseite wurden Störungen aus verschiedenen Gebieten der Stadt gemeldet. Wie ein dpa-Fotograf berichtete, funktionierten auch Telefone nicht. Laut ersten Medienberichten soll der Grund für den Stromausfall eine Störung in zwei Umspannwerken am Plärrer sein.