Nürnberg vor 1 Stunde

Streit eskaliert

Tritte gegen den Kopf: Zwei Männer geraten am Hauptbahnhof aneinander - nun ermittelt die Mordkommission

Zwei Männer sind am Montag am Nürnberger Hauptbahnhof in einen Streit geraten. Dieser schaukelte sich so weit hoch, dass einer der beiden mit den Füßen auf den anderen eingetreten hat.