Zugausfälle und Verspätungen in Franken: Am Nürnberger Hauptbahnhof herrschte am Dienstagmorgen, dem 2. Mai 2023, Chaos. Aufgrund eines defekten Stellwerks kam es ausgerechnet am ersten Werktag des Deutschland-Tickets zu mehreren Verspätungen und Ausfällen.

Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, dass einige ICE-Züge teilweise nach Fürth umgeleitet wurden. Neben dem Fernverkehr waren außerdem auch S-Bahnen und Regionalbahnen im VGN-Gebiet betroffen.

Aktueller Notarzteinsatz am Gleis in Erlangen

Das defekte Stellwerk im Nürnberger Hauptbahnhof ist laut der Sprecherin seit 9.15 Uhr wieder repariert. "Bis sich der Verkehr einpendelt, wird es jedoch noch zu Folgeverzögerungen und zum Ausfall einzelner Züge kommen." Betroffen seinen besonders die Bereiche um Nürnberg, Fürth, Bamberg sowie Erlangen.

Defektes Stellwerk am Nürnberger Hauptbahnhof: Verspätungen und Zugausfälle in Franken Am Dienstagmorgen (02.05.2023) sorgte ein defektes Stellwerk am Nürnberger Hauptbahnhof vorübergehend für Chaos in Franken.

"Jetzt kommt noch dazu, dass es am Erlanger Bahnhof einen aktuellen Notarzteinsatz am Gleis gibt, somit kommt es leider zu weiteren Verzögerungen", erläutert die Pressesprecherin der Deutschen Bahn. Pendler sollten heute deshalb so weit wie möglich auf U-Bahnen ausweichen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Grundmann (NEWS5)