Nürnberg: Startschuss für Aldi-Großprojekt - Discounter baut Riesen-Wohnhaus über Filiale

Nürnberg : Spatenstich für Aldi-Großprojekt - das plant der Lebensmittel-Discounter in St. Jobst

: für - das plant der in Neue Aldi-Filiale und weitere Wohnungen : Wohnviertel "monopol491" nimmt langsam Gestalt an

und : nimmt langsam Gestalt an "Fünfgeschossige Handelsimmobilie" soll Bewohnern "attraktive Einkaufsmöglichkeit" bieten

Während die Bauarbeiten für das neue Wohngebiet "monopol491" im Nürnberger Stadtviertel St. Jobst bereits in vollem Gange sind, erfolgte unter den Augen von Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) am Mittwoch (21. Juni 2023) in unmittelbarer Nachbarschaft an der Äußeren Sulzbacher Straße der nächste offizielle Spatenstich.

Startschuss für Bau von Aldi-Immobilie in Nürnberg: Verantwortliche sprechen von "Glücksfall"

Wie der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd jetzt mitteilt, soll dort, wo aktuell noch ein Bauloch klafft, schon bald eine fünfgeschossige Handelsimmobilie entstehen. Zusätzlich zu den rund 500 Wohnungen, die von der kommunalen wbg-Unternehmensgruppe aktuell auf dem Areal der früheren Bundesmonopolverwaltung für Branntwein errichtet werden, sollen über der neuen Aldi-Filiale im Erdgeschoss dann noch 56 weitere Wohnungen entstehen.

Verantwortlich für dieses Großprojekt sei laut Aldi Süd ebenfalls die wbg-Unternehmensgruppe. Die Kooperation sei demnach "ein Glücksfall" für alle Beteiligten, besonders aber "für die künftigen Bewohner und Bewohnerinnen in unseren Wohnungen", wie Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg-Unternehmensgruppe beim Spatenstich erklärte, da sie dadurch eine "attraktive Einkaufsmöglichkeit" in unmittelbarer Nähe bekämen. Aldi hat sich kürzlich auch zu Vorwürfen geäußert, künstlich die Lebensmittelpreise hochzuhalten.

Wie Aldi Süd mitteilt, wolle man mit der neuen Immobilie in Nürnberg Wohnungen mit einer Fläche zwischen 50 und 105 Quadratmetern schaffen, die für Singles, Senioren und Familien gleichermaßen geeignet seien. Zudem soll eine zweigeschossige Tiefgarage in Zukunft 112 Stellplätze für die zukünftigen Bewohner und Kunden bieten. Die Fertigstellung der Handelsimmobilie sei dem Unternehmen zufolge für Mitte 2025 geplant.