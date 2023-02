An diesem Wochenende sind im Stadtgebiet Nürnberg mehrere Veranstaltungen angemeldet worden, wie Polizei und Stadt mitteilen. Sowohl am Samstag (18. Februar 2023) als auch am Sonntag (19. Februar 2023) müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen.

An beiden Tagen sind im Rahmen von Gedenkveranstaltungen Aufzüge geplant, die sich durch Bereiche der Nürnberger Innen- und Südstadt bewegen, heißt es aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken. Dazu kommt der traditionelle Faschingsumzug.

Das sind die Verkehrsbehinderungen in Nürnberg am Wochenende

Von der Versammlung am Samstag ist in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr folgende Wegstrecke betroffen: Rosenaupark - Bleichstraße - Obere Turnstraße - Spittlertorgraben - Dennerstraße - Am Plärrer - Steinbühler Straße - Steinbühler Tunnel - Gibitzenhofstraße - Wiesenstraße - Angerstraße - Melanchthonplatz. Am Sonntag ist in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr ein Demonstrationszug entlang folgender Strecke geplant: Lorenzkirche - Königstraße - Hallplatz - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Färberstraße - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Peter-Henlein-Straße - Aufseßplatz.

Im Zusammenhang mit den beiden Versammlungen würden im Bereich der Wegstrecken Verkehrssperren notwendig und führten insbesondere für den Fahrverkehr zu Beeinträchtigungen, so die Polizei. Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Beamten zu beachten und die Bereiche entlang der Aufzugsstrecken zu den genannten Zeiten nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) weist darauf hin, dass es am Sonntag, 19. Februar 2023, im Umfeld des Faschingszugs von 8 bis 17 Uhr zu Verkehrseinschränkungen kommt. Die Aufstellung des Faschingszugs finde auf der Bayreuther Straße, stadteinwärtige Fahrbahn entlang des Stadtparks, statt. Die Sperrung werde zwischen 8 und 13 Uhr eingerichtet, beginnend an der Kreuzung Äußere Bayreuther Straße / Welser Straße / Hintermayrstraße.

Abschnittsweise werde die Strecke wieder freigegeben, sobald der Faschingszug durchgezogen sei. Zuletzt werde gegen 17 Uhr der Bereich um die Vordere Ledergasse freigegeben. Der Zug starte um 13 Uhr. Die Strecke führe über den Rathenauplatz durch das Laufer Tor, durch die Äußere und Innere Laufer Gasse sowie über den Theresienplatz und durch die Theresienstraße. Über den Fünferplatz und den Obstmarkt gehe es zur Spitalgasse, die Pegnitz wird über die Museumsbrücke überquert. Durch die Königstraße und die Kaiserstraße erstrecke sich der Weg über den Josephsplatz und bis zum Ende der Vorderen Ledergasse. Vor Ort seien Umleitungsempfehlungen über Welserstraße, Sulzbacher Straße, Wöhrder Talübergang und Bahnhofstraße ausgeschildert.