Der Wochenmarkt Hauptmarkt findet ab Montag, 13. Dezember 2021,wieder auf dem Hauptmarkt statt, nachdem sich die Verkaufsstände seit Anfang November in der Verlegung in der Fußgängerzone befanden. Auf dem Hauptmarkt wurden inzwischen die Buden des abgesagten Christkindlesmarkts wieder abgebaut, so die Stadt Nürnberg.

Derzeit erfolgten dort bis zum frühen Montagmorgen noch letzte Aufräum- und Reinigungsarbeiten. Die Standorte der einzelnen Verkaufsstände könnten auf dem interaktiven Plan des Wochenmarkts Hauptmarkt eingesehen werden. "Aus dem Plan gehen unter anderem die Warengruppen sowie die Standorte und Anwesenheitstage der einzelnen Verkaufsstände hervor."

Letzteres sei wichtig, da manche Stände nur an bestimmten Tagen auf dem Wochenmarkt Hauptmarkt präsent seien. Der interaktive Plan, der die Standorte der Verkaufsstände sowohl auf dem Hauptmarkt als auch – im Falle der Marktverlegung – in der Fußgängerzone anzeigt, sei abrufbar unter hauptmarkt.nuernberg.de und unter nuernberger-maerkte.de (dort in der Rubrik „Wochenmärkte, Hauptmarkt“).