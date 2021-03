Das Landratsamt Nürnberger Land weist die Sport- und Schützenvereine im Landkreis in einer Pressemitteilung noch einmal auf die Möglichkeit der Beantragung der staatlichen Vereinspauschale für das Jahr 2021 hin. Die Antragsfrist hierfür wird einen Monat verlängert. Die Anträge mit den erforderlichen Unterlagen müssen bis zum 6. April nachweislich zur Post gebracht worden sein (Poststempel).



Für das Jahr 2021 wurden bereits Erleichterungen für die Antragsstellung bekannt gemacht, um zu verhindern, dass Vereine aufgrund der Corona-Pandemie Nachteile bei der Beantragung der Vereinspauschale erleiden. Darüber hinaus gilt in diesem Jahr, dass der Jugendanteil im Verein von 10 % nicht erreicht werden muss, wenn dieser 2019 (für die Beantragung der Vereinspauschale 2020) noch gegeben war. Die bereits gestellten Anträge für das Jahr 2021 werden selbstverständlich im Hinblick auf die neuen Regelungen von Amts wegen geprüft. Um die Sport- und Schützenvereine in der Corona-Krise noch weiter zu unterstützen, wurden die staatlichen Mittel für die Vereinspauschale 2021 verdoppelt.

Auch die Landkreis-Investitionsförderungszuschüsse wurden für dieses Jahr erhöht. Landrat Armin Kroder unterstreicht die Wichtigkeit dieser Förderung für die Vereine im Landkreis: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten wird uns bewusst, was Sport für unsere Gesellschaft, sowohl für die Gesundheit als auch für das seelische Wohlbefinden jedes einzelnen von uns, bedeutet. Ich bin deswegen sehr froh darüber, dass die finanzielle Förderung erhöht werden konnte und wir die Vereine so bei ihrer wichtigen Aufgabe – Sport für alle zugänglich zu machen – unterstützen können.“



Weitere abweichende Regelungen für 2021 und nähere Informationen über die Fördervoraussetzungen sowie die Unterlagen für die Antragsstellung sind unter www.nuernberger-land.de zu finden (Klickpfad: Formulare & Merkblätter > Kommunalaufsicht - Gemeindefinanzierung - Sportförderung). Weitere allgemeine Informationen gibt es unter www.stmi.bayern.de(Klickpfad: Sport > Breitensport > Förderung für Vereine).