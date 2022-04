Nürnberg verbietet neue Schottergärten und Kiesgärten

Wenig grün, viel grau: Schottergärten und Kiesgärten sind in vielen Städten zu sehen - auch in Nürnberg. Doch den "Gärten des Grauens" wird nun mittels eines Beschlusses der Kampf angesagt, wie die Stadt mitteilt. Zumindest neue sollen nicht mehr dazu kommen. Die Satzung, die zum 1. Juni 2022 in Kraft treten soll, gelte für Neubaumaßnahmen. Damit wurde nach knapp zwei Jahren ein Antrag der Stadtratsfraktion des Bündnis 90/Die Grünen durchgesetzt.

In der gemeinsamen Sitzung des Umwelt- und Stadtplanungsausschuss am Donnerstag, 7. April 2022, wurde eine "Satzung zur Begrünung von baulichen Anlagen und unbebauter Flächen im Stadtgebiet" beschlossen. "Vorrangig wird dabei die Neuanlage von Schotter- und Kiesgärten ohne Gestaltung ausgeschlossen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das bedeute, wer ein Grundstück neu bebaut, darf keinen Schotter- oder Kiesgarten anlegen.

Durch diese Maßnahme soll Nürnberg nicht nur grüner werden, sie leiste auch "einen aktiven Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel", erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. Ziel sei es, präventiv gegen die sommerliche Überhitzung in der Stadt vorzugehen und so den Klimawandel zu verlangsamen. Doch nicht nur das Stadtklima soll verbessert werden. "Wir schaffen Nischen, Strukturen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen und fördern so die Artenvielfalt in der Stadt", berichtet Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit.

Bei Verstößen gegen die Anforderungen der sogenannten Freiflächengestaltungssatzung drohen laut der Beschlussvorlage zum Beispiel Auflagen, Anordnungen oder Zwangsmittel. Diese orientieren sich demnach an "den üblichen Mitteln der Bauaufsicht".

Nicht nur Nürnberg will Schottergärten verbieten. Auch in Coburg wurde eine entsprechende Satzung auf den Weg gebracht. In Kulmbach drohe sogar ein extrem hohes Bußgeld bei Verstößen.