Ryanair mit 15 neuen Strecken in Nürnberg: Die Billigfluggesellschaft Ryanair feiert am Dienstag (12. April 2022) die Eröffnung ihrer neuen Basis am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg. Durch zwei nun fest stationierte Flugzeuge können nun 15 neue Strecken angeboten werden. Im Sommer 2022 bietet Ryanair ihren bisher größten Flugplan ab Nürnberg an, der insgesamt 29 Strecken umfasst. 200 Millionen US-Dollar investiert die Fluggesellschaft in die Expansion und schafft am Nürnberger Flughafen dadurch 60 direkte Arbeitsplätze.

"Die Eröffnung dieser Basis und die Einführung dieser neuen Strecken ab Nürnberg unterstreicht unser Engagement für eine besser Anbindung, mehr Reisemöglichkeiten und mehr Einreiseverkehr in die Region, denn Ryanair bietet nun 28 Prozent mehr Kapazität als vor der Pandemie", sagt Ryanairs Marketing-Direktor Dara Brady. Über 90 wöchentliche Billigflüge umfasst das Angebot - das sind über 20 Flüge mehr als im Sommer 2019 vor der Corona-Pandemie.

Flughafen Nürnberg: Diese 29 Ziele sind mit Ryanair-Billigflügen erreichbar

"Wir freuen uns, diese neue Basis zu eröffnen und unsere Beziehung zum Flughafen Nürnberg zu stärken, der nun eine Flotte von zwei Ryanair-Flugzeugen beherbergen wird", sagt Brady. Auch Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe freut sich über die Expansion, die nicht nur das Streckennetz bereichern wird: "Es ist auch eine gute Nachricht für die Nürnberger Hotellerie, Gastronomie und den Einzelhandel, denn viele Reisende aus dem Ausland werden an Bord von Ryanair zu uns in die Region kommen."

Diese Ziele steuert Ryanair im Sommer 2022 an:

Alicante

Banja Luka (neu)

Bari

Bologna (neu)

Budapest

Cagliari (neu)

Chania (neu)

Dublin (neu)

Faro (neu)

Girona (neu)

Ibiza (neu)

Korfu

Krakau

Lamezia Terme (neu)

London

Madeira (neu)

Malaga

Neapel

Palermo

Palma de Mallorca

Ponta Delgada (neu)

Porto

Sofia (neu)

Tallinn (neu)

Thessaloniki (neu)

Valencia (neu)

Venedig (neu)

Vilnius

Zadar

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König freute sich bereits bei der Ankündigung über das Engagement von Ryanair und hielt fest: "Unsere Region ist ein attraktiver Luftverkehrsstandort." Das sei das richtige Signal zum Durchstarten, um auch hoffentlich schnell die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu überwinden. Nach dem Lockdown im letzten Jahr hatte Ryanair weiter investiert und will über 670 neue Strecken einführen.