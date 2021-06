Am Donnerstagnachmittag (24.06.2021) ereignete sich ein schlimmer Verkehrsunfall in der Wiesbadener Straße in Nürnberg, bei dem ein Quad-Fahrer schwer verletzt wurde, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Quad auf der Wiesbadener Straße im Stadtteil Boxdorf in südliche Richtung. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Pkw.

Frontal-Zusammenstoß: Quad-Fahrer schwer verletzt

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wobei der 38-Jährige schwer verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer trug durch den Aufprall leichtere Verletzungen davon, wurde jedoch ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter angefordert. Während der Unfallaufnahme war die Wiesbadener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu Behinderungen.