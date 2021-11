Auch wenn der Nürnberger Christkindlesmarkt abgesagt ist, findet der „Ökumenische Markthändlergottesdienst“ statt. Die Feier soll Gelegenheit zum Innehalten und Krafttanken geben:

Mittwoch, 24. November 2021, um 17.00 Uhr in der Nürnberger Frauenkirche

An dem Gottesdienst nehmen unter anderen auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König, Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas und Marktamtsleiterin Christine Beeck teil, so die Katholische Stadtkirche Nürnberg und das Evangelisch-Lutherisches Dekanat Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Gefeiert wird der ökumenische Gottesdienst vom stellvertretenden Katholischen Stadtdekan Rudolf Batzdorf und der evangelischen Pfarrerin Stefanie Reuther zusammen mit den Markthändlerinnen und -händlern sowie allen Interessierten.

Bereits seit vielen Jahren lädt der „Ökumenische Markthändlerinnen- und Markthändlergottesdienst“ zwei Tage vor der Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes all die Mitwirkenden des weltberühmten Marktes ein. Die Feier möchte Gelegenheit bieten, sich auf – üblicherweise anstrengende Wochen – sowie auf den Advent und auf Weihnachten einzustimmen.

Wir bitten Sie, auf den ökumenischen Gottesdienst hinzuweisen und würden uns freuen, Sie bei der Feier begrüßen zu dürfen!