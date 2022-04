Neue Bar "Apéro" eröffnet in ehemaligem Traditionsgasthaus "Andalusischer Hund" in der Helmstraße 7

: "Eine gemütliche Bar, in der sich jeder wohlfühlt" Längere Öffnungszeiten und Frühstück geplant: Das will die Bar mit italienischem Flair bald noch bieten

Neue Bar in Nürnberg: In der Helmstraße 7 war bis vor einiger Zeit das Traditionsgasthaus "Andalusischer Hund" zu finden. Am 7. April 2022 hat dort jedoch eine neue Location eröffnet. In der neuen Bar "Apéro" gibt es nun ein neues Konzept: "Schon der Name kommt vom Aperitiv", verrät rechte Hand Sailer Martina, die dem Inhaber Michael Groß, der auch "Hempels Burger" betreibt, zur Seite steht.

"Apéro" in Nürnberg: Was hat die neue Bar des "Hempels"-Betreibers zu bieten?

"Das Ziel war es, eine Bar zu schaffen, in der sich jeder wohlfühlt, wo Menschen zusammenkommen können", erklärt Sailer. "Ob man in einer Gruppe kommt oder einzeln unterwegs ist, an dem riesigen, langen Tresen ist niemand lange alleine." Hauptsächlich habe man sich auf Spritz-Getränke wie Aperol-Spritz fokussiert - "aber natürlich gibt es auch Eigenkreationen, Wein und Bier."

Zu Beginn wollte man die Bar italienisch gestalten. "Jedoch konnten und wollten wir uns nicht festlegen. Warum auf ein Land fixieren, wenn wir alles haben können? Es gibt ja überall so schöne Sachen." Beim Essen sei es dasselbe: "Es gibt Kleinigkeiten, die sich irgendwo zwischen Tapas und normalen Portionen bewegen." Beispielsweise Antipasti, und auch vegetarische und vegane Snacks. "Die Karte ist relativ klein, aber liebevoll ausgesucht."

Der Fokus liege trotzdem eher auf den Getränken: "Wir sind kein Restaurant, sondern eine Bar, wo es eben auch etwas zu essen gibt", statuiert Sailer. Die Eröffnung sei gut gelaufen: "Gerade die Leute in der Nachbarschaft haben oft gefragt, wann sie endlich kommen können. Und es ist wirklich schön angelaufen."

Längere Öffnungszeiten, Frühstück und mehr: Das ist im "Apéro" in Zukunft geplant

Die Öffnungszeiten seien vorerst auf donnerstags bis sonntags begrenzt. "Aber wenn alles planmäßig läuft, können wir schon ab übernächster Woche von Montag bis Freitag öffnen." Außerdem sei geplant, dass im "Apéro" bald auch Frühstück angeboten werden kann. Statt am Nachmittag wolle man dann schon ab 9 Uhr öffnen - "zumindest erstmal am Wochenende, aber wir hoffen, das dann weiter ausbauen zu können."

Auch beim Frühstück könnte die Gäste eine Überraschung erwarten: "Wir wollen ein bisschen vom Schema F abweichen. Neben ein paar Klassikern soll es dann auch ausgefallenere, internationale Sachen geben." Trotzdem stecke der Laden noch in den Kinderschuhen, weswegen man sich langsam herantasten müsse.

"Ideen gibt es viele, aber wir werden nach und nach sehen, was wir wann umsetzen können." Die Gäste können sich also noch auf einige, kleine Veränderungen gefasst machen. "Die Leute hier sind wirklich toll. Wir haben ein ganz angenehmes, durch gemischtes Publikum, von Jung und Alt, über alle Nationalitäten - einfach ganz bunt gemischt."