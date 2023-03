Die Hafenbrücken in Nürnberg sollen neu gebaut werden. In seiner Sitzung am Donnerstag (30. März 2023) hat der Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) Nürnberg den Objektplan und damit den Neubau der Brücken Hafenstraße/Finkenbrunn beschlossen. Drei Großbrücken am Nürnberger Hafen stammten aus den 1970er Jahren und müssten ersetzt werden, wie die Stadt Nürnberg berichtet.

Nachdem der Objektplan für die Frankenschnellweg-Brücke über den Main-Donau-Kanal bereits im Dezember 2022 beschlossen worden war, folgten in der heutigen Sitzung nun die beiden anderen Brücken über den Kanal und die Südwesttangente. Bürgermeister und erster Sör-Werkleiter Christian Vogel (SPD) begrüßt den Beschluss: "Ein Riesenprojekt wird immer konkreter. Der heutige Beschluss des Objektplans der Brücken Hafenstraße/Finkenbrunn zeigt, dass wir im Plan liegen. Es geht voran."

Neue Hafenbrücken in Nürnberg - Projekt kostet 184,5 Millionen Euro

"Bis zum Herbst 2023 werden die Behelfsbrücken gebaut. Das Projekt bekommt langsam auch ein Gesicht", erklärt der Bürgermeister weiter. "Es ist für einen Außenstehenden manchmal nicht leicht zu verstehen, wie viele Hürden es bei so einem großen Projekt zu nehmen gilt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der Prozess bis hin zu den fertigen Großbrücken transparent gestaltet wird."

Informationen dazu gebe es auf der eigens dafür eingerichteten Internetseite. "Dort sieht man ganz genau, wie der komplexe Ablauf geplant ist", so Vogel. Die Kosten des Projekts belaufen sich laut Stadt auf rund 184,5 Millionen Euro. Die Erneuerung der Brücke über den Main-Donau-Kanal liege auch im Interesse der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) und sei deshalb durch zwei Behörden, durch die WSV und die Stadt Nürnberg, veranlasst worden.

Die Kosten hierfür sowie für die damit zusammenhängenden Umbauten der Verkehrsanlagen und die Errichtung der Behelfsumfahrung mit den drei Behelfsbrücken würden wie folgt aufgeteilt: Nach dem Kostenverteilungsschlüssel trage die Stadt Nürnberg 40 Prozent und die WSV 60 Prozent dieser Kosten. Für den städtischen Anteil am Gesamtprojekt sei im August 2021 ein Zuschuss bei der Regierung von Mittelfranken beantragt worden. Dieser Antrag sei im Mai 2022 aktualisiert worden.