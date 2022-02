Nürnbergs Facettenreichtum an To-Dos findet sich in zahlreichen Büchern wieder - diese können wir empfehlen

Egal ob Einheimische oder Touristen - Nürnberg begeistert mit mittelalterlicher Historie, Großevents und lebendiger Stadtgeschichte

- Nürnberg begeistert mit Nürnberg: Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen laden zum Staunen und Entdecken ein

Zahlreiche Bauwerke und Denkmäler erinnern an die reiche Geschichte der ehemaligen Kaiserpfalz und mächtigen Reichsstadt. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit zählte sie zu den wichtigsten Metropolen in Europa, in der bedeutende Künstler wie Albrecht Dürer, Veit Stoß, Adam Kraft oder Hans Sachs wirkten. Die circa fünf Kilometer lange Stadtmauer mit 71 Mauertürmen gilt als die längste noch erhaltene Mauer Mitteleuropas. In diese integriert ist die berühmte Kaiserburg, die zu den bedeutendsten Wehranlagen Europas zählt. Neben dem mittelalterlichen Kern lässt sich auf den zweiten Blick noch viel mehr erkunden, als man im ersten Moment zu vermuten mag.

Eine Reise durch Nürnberg: Diese Bücher können wir empfehlen

Unterhalb der Burg kann man mehr in das Leben Albrecht Dürers eintauchen und die ehemalige Mal- und Druckwerkstatt besichtigen. Folgt man den kleinen Gassen des Burgbergs hinab, gelangt man in die Straße mit den romantischen Fachwerkhäusern, zur Weißgerbergasse. Früher Arbeitsstätte der Gerber, haben sich heute kleine Cafés und Bars angesiedelt. Historische Bauten sind in der Altstadt genauso zu entdecken wie moderne und verleihen Nürnberg ein lebendiges Erscheinungsbild.

Das Bildband "Reise durch Nürnberg" erzählt von der Vielfalt der Stadt - nicht nur in Bildern, sondern auch mit zahlreichen Hintergrundinformationen. Circa 200 Bilder zeigen die fränkische Metropole in all ihren Facetten. Vier Specials berichten über den herausragenden Renaissancekünstler Albrecht Dürer, die kulinarischen Spezialitäten der Stadt wie Nürnberger Rostbratwürste und Lebkuchen, über die außerordentlich vielfältige Museumslandschaft vom Germanischen Nationalmuseum bis zum Verkehrsmuseum sowie über den weltbekannten Christkindlesmarkt.

Reise durch Nürnberg ist eine Bildband-Reihe, von renommierten Reisefotografen professionell fotografiert. Zu einem günstigen Preis von nur 19,95 Euro bekommst du hier ein kompaktes Bild-Buch mit Fakten zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten, kulturelle und traditionelle Einblicke, farbige Übersichtskarten und kenntnisreiche Texte zur Stadt Nürnberg.

101 Sachen machen: Alles was du in und um Nürnberg erlebt haben musst

Neben dem faktenreichen Bildband erfrischt das Buch "101 Sachen machen" mit einer bunten Vielfalt an Abenteuern, welche man in und Nürnberg erleben kann. Die Autorin Susanne Berg lebt in Franken und ist seit vielen Jahren freie Journalistin. Mit "101 Sachen machen" bringt sie nicht nur Touristen zum Staunen, sondern auch Einheimische.

Für alle, die Nürnberg und Umgebung schon zu kennen meinen, liefert dieser besondere Ideengeber neue, frische und kreative Sachen, um ganz unbekannte Seiten der fränkischen Metropolregion zu erleben. Hast du schon einmal von dem Zauberturm gehört, ein Eselrennen besucht oder einer Puppenmacherin über die Schulter geschaut? In und um Nürnberg warten 101 Sachen zu Natur, Kultur, Handwerk, Kulinarik und vielem mehr darauf, entdeckt zu werden.

Klassischerweise kann man beim Entdecken einer Großstadt wie Nürnberg auch auf Stadtführer vertrauen, welche meist rein informativ und kompakt zusammengefasstes Wissen widerspiegeln und den Betrachter mittels Übersichtskarten durch die Stadt führen. Hierfür eignet sich das kompakte Taschenbuch "Reise Know-How CityTrip Nürnberg", da er aktuell ganz neu und druckfrisch erscheint und daher alle Daten und Fakten auf einem neuen Stand sind.

Die Vorteile des Reisebegleiters im Überblick:

Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt sowie weniger bekannte Attraktionen und Viertel ausführlich vorgestellt und bewertet

Abwechslungsreicher Stadtspaziergang

Erlebnisvorschläge für einen Kurztrip

Ausflüge ins Knoblauchsland und zu Schloss Neunhof

Shoppingtipps vom traditionellen Markt bis zu den besten Lebküchnereien

Die besten Lokale Nürnbergs und Wissenswertes zur fränkischen Küche

Tipps für die Abend- und Nachtgestaltung

Ausgewählte Unterkünfte von preiswert bis ausgefallen

Alle praktischen Infos zu Anreise, Preisen, Stadtverkehr, Touren, Events

Hintergrundartikel mit Tiefgang: Geschichte, Mentalität der Bewohner, Leben in der Stadt

Faltplan zum Herausnehmen

Bunt, witzig, detailgetreu: Das Nürnberger Wimmelbuch

Gerade im Kindesalter bieten Wimmelbücher Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, intensiv miteinander in Kontakt zu treten und sich kreativ auszutauschen. Das Nürnberg Wimmelbuch ist eine Grundlage dafür und schafft Rahmenbedingungen, dass sich sowohl Kinder als auch Eltern gerne damit beschäftigen. Die besonders kreativen und künstlerischen Arten der Illustration sollen das Interesse der Bertachter aller Altersgruppen wecken, sie ansprechen, berühren und dennoch viel Interpretationsfreiraum offen lassen. Sie sind auf alle Fälle mehr als eine trockene Anleitung, den Kindern reale Vorgänge der unmittelbaren Umwelt zu erklären.

Illustrationskunst vom Feinsten zeigt Stadtansichten wie das Hauptbahnhof-Areal, die alte Burg, Fußgängerzone und Innenstadt mit ihren schönen Fachwerkhäusern und Steinbrücken. Außerdem gilt es den Tiergarten, den Dutzendeich und natürlich den Christkindlesmarkt zu erkunden. Und überall herrscht reger Betrieb, sogar Albrecht Dürer ist unterwegs! Das illustrierte Wimmelbuch zur Stadt Nürnberg bereitet sowohl Groß als auch Klein Freude beim Entdecken und Suchen.

