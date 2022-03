Modekette Orsay insolvent: Unternehmen schließt 79 Filialen deutschlandweit

"Perfekter Sturm": Sprecher berichtet von Zahlungsfähigkeit wegen Corona

116 Vollzeitstellen sollen wegen Sanierung wegfallen

sollen wegen Sanierung Allein in Nürnberg gibt es drei Filialen: Diese Orsay-Läden in Franken sind betroffen

Die Modekette Orsay, die hauptsächlich Damen-Kleidung und Accessoires vertreibt, schließt fast die Hälfte ihrer 197 deutschen Filialen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber inFranken.de. Grund für die Schließung sei "die betriebswirtschaftliche Sanierung im Zuge von Insolvenz in Eigenverwaltung", so der Sprecher. Auch mehrere Standorte in Franken sind betroffen.

Orsay schließt mehrere Filialen in Franken - Übersicht über aktuellen Stand der Geschäfte

"Das Schutzschirmverfahren wurde am 26. November 2021 angemeldet", so der Sprecher. Orsay sei eigentlich ein "hochprofitables Unternehmen" gewesen, das aber unter der Corona-Krise gelitten habe. "Wir verkaufen hauptsächlich Business- und Gesellschaftskleidung, sprich für Feiern wie Hochzeiten, Taufen und so weiter", so der Sprecher. Mehrere Lockdowns, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen hätten "den perfekten Sturm" ergeben und schließlich zur Zahlungsunfähigkeit geführt. Nun sei Orsay dabei, das Unternehmen "finanziell und betriebswirtschaftlich zu sanieren". Insgesamt würden daher bis zu 79 Filialen deutschlandweit geschlossen.

"Im Schnitt arbeiten drei bis vier Mitarbeiter pro Filiale", so der Sprecher. 116 Vollzeitstellen fielen im Zuge der Schließungen weg. "Das heißt aber nicht automatisch, dass auch immer eine Kündigung die Konsequenz ist." Bei den Planungen würden auch soziale Aspekte berücksichtigt, heißt es. Wann die Orsay-Geschäfte geschlossen werden, will der Sprecher aus wirtschaftlichen Gründen nicht öffentlich machen. Klar ist: In Franken sind mehrere Orsay-Standorte betroffen. Hier unser Überblick über den aktuellen Stand der Geschäfte*:

Nürnberg, Breite Gasse 59 - wird geschlossen

Nürnberg, Äußere Bayreuther Straße 80 - vorerst offen

Nürnberg, Glogauer Straße 30 - 38 - vorerst offen

Erlangen , Nürnberger Straße 7 - bleibt offen

, Nürnberger Straße 7 - bleibt offen Coburg , Spitalgasse 5 - wird geschlossen

, Spitalgasse 5 - wird geschlossen Ansbach , Residenzstraße 2 - 6 - bleibt offen

, Residenzstraße 2 - 6 - bleibt offen Schweinfurt , Schrammstraße 5 - wird geschlossen

, Schrammstraße 5 - wird geschlossen Bayreuth , Hohenzollernring 58 - bleibt offen

, Hohenzollernring 58 - bleibt offen Aschaffenburg , Goldbacher Straße 2 - bleibt offen

, Goldbacher Straße 2 - bleibt offen Würzburg, Kaiserstraße 15 - bleibt offen

*Hinweis: kann sich jederzeit verändern, Stand: 16. März 2022

