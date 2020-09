Verfolgungsjagd in Nürnberg: Eine Motorrad-Streife wollte am Dienstagabend (8. September 2020) am Tiergarten Nürnberg einen Mann auf einem E-Bike kontrollieren, berichtet die Polizei.

Doch statt anzuhalten, beschleunigte der Mann sein E-Bike. Mit seinem getunten Gefährt wollte er die Motorräder abhängen.

Es entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd. Mit schätzungsweise mehr als 40 km/h versuchte der Mann, der Polizei zu entkommen. Immer wieder vollzog er waghalsige Manöver und bog in diversen Seitenstraßen ab.

Rasender Radfahrer in Nürnberg: Fußgänger rettet sich durch Sprung

Als der Radfahrer über einen Gehweg fuhr, erfasste er beinahe einen Fußgänger. Dieser war gerade auf den Gehweg gelaufen und konnte sich nur durch einen Satz nach hinten retten.

Kurz danach endete die Flucht des Radfahrers. Mit seinem Lenker blieb er an einem Gartenzaun hängen und stürzte zu Boden. Die Polizisten waren schnell zur Stelle und nahmen ihn fest.

Der Grund für die Flucht war schnell ersichtlich, so die Polizei. Das E-Bike war frisiert worden. Dadurch wird das Fahrrad fahrerlaubnis- und versicherungspflichtig.

Aufgrund zahlreicher Verstöße erwartet den 42-Jährigen nun ein Strafverfahren, unter anderen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne gültige Versicherung und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge der rücksichtslosen Fahrweise. Sein frisiertes E-Bike wurde sichergestellt.

