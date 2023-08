Nürnberg: Lorenzer Passage wird umgestaltet - Zugang Karolinenstraße ab Freitag gesperrt

Wie die Stadt Nürnberg berichtet, startet die Umgestaltung der Lorenzer Passage: Der erste Bauabschnitt, in dem die abgehängte Deckenkonstruktion abgebrochen wird, beginnt ab Freitag, 1. September 2023. Bis voraussichtlich Ende November finden die Arbeiten im Bereich der Aufgänge zur Karolinenstraße sowie vor den U-Bahnabgängen statt, der Zugang zu den Geschäften und zum U­Bahnhof Lorenzkirche ist aber weiterhin eingeschränkt möglich. Ziel der gesamten Baumaßnahme ist es, die Passage heller und ansprechender zu gestalten. Gleichzeitig sind diverse technische Sanierungen und die Umsetzung verschiedener Brandschutzanforderungen nötig.

Der aktuelle Bauabschnitt dient dazu, die bereits bekannten Schadstoffe fachgerecht auszubauen und die nur sehr eingeschränkt einsehbaren Bereiche hinter den Decken­ und Wandverkleidungen besser erreichen zu können, um eventuelle Schäden an der Betonkonstruktion zu erkennen. Alle Arbeiten erfolgen im Schutz einer Einhausung, um keine Gefahr für die Öffentlichkeit darzustellen.

Der Zugang über die Karolinenstraße sowie die abwärtsfahrende Fahrtreppe zum Bahnsteig sind während der Bauzeit gesperrt. Die Zugänge zur Königstraße/Museumsbrücke und zum Stangengässchen sowie der Aufzug zum Bahnsteig bleiben weiterhin nutzbar. Für die Dauer der Bauphase sind die öffentlichen Toiletten jedoch gesperrt. Alle Läden können während der ersten Bauphase öffnen und sind nicht beeinträchtigt. Wegen der beengten Verhältnisse in der Innenstadt wird die Baustelleneinrichtung auf verschiedene Standorte verteilt. So werden einzelne Flächen in der Adlerstraße, in der Karolinenstraße, in der Findelgasse, am nördlichen Lorenzer Platz und in der Königsstraße dafür benötigt.

Die gesamte Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten stattfinden, die Gesamtkosten sowie der weitere Bauablauf sind von den Erkenntnissen aus dem ersten Bauabschnitt abhängig und in Planung. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen etwa 650 000 Euro.