Nürnberg: Lidl in der Julius-Loßmann-Straße 11 mit neuem Filialauftritt

in der Julius-Loßmann-Straße 11 Nach kompletter Umgestaltung: Markt ab Donnerstag (1. Dezember 2022) wieder auf

Markt wieder auf Discounter kündigt " moderne Einkaufsstätte" an - rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche

kündigt " an - rund Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr - Lidl-Filiale mit über 100 Parkplätzen

Die Lidl-Filiale in der Nürnberger Julius-Loßmann-Straße 11 war zuletzt geschlossen. Der Grund: Der Discountermarkt erhielt eine komplette Neugestaltung. Diese ist inzwischen abgeschlossen. Am Donnerstag (1. Dezember 2022) macht der Standort im Stadtsüden wieder auf. Lidl verspricht "attraktive Einkaufsbedingungen in einer modernen Einkaufsstätte". inFranken.de erklärt, was die Kunden in der rundum erneuerten Filiale erwartet.

Nürnberg: Lidl-Filiale in Julius-Loßmann-Straße ab 1. Dezember wieder geöffnet - das erwartet die Kunden

Im Zentrum des wiedereröffneten Lidl-Markts in der Gartenstadt stehen laut Angaben der Einzelhandelskette eine optimierte Warenpräsentation, mehr Platz für Frische sowie eine neue Möblierung. "Diese Filiale gibt es bereits seit mehr als 16 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", wird Lidl-Verkaufsleiterin Susanne Beck in einer Pressemitteilung zitiert. "Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen - in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt."

Manche Angebotsbereiche wurden im Vergleich zur alten Filiale augenscheinlich erweitert. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält dem Unternehmen zufolge mehr Fläche. Neue, moderne Regale und Kühlmöbel sorgten für eine "übersichtliche, optisch ansprechende Präsentation" der Produkte.

"Bei der optimierten Anordnung der verschiedenen Produktgruppen in der Filiale hat sich Lidl konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet", teilt der Discounter mit. Zur schnellen und einfachen Orientierung sei zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine eindeutige Beschilderung oberhalb der Regale angebracht. Im gesamten Innenraum setze Lidl beim neuen Filialauftritt verstärkt auf "hochwertige Materialien". Ziel sei es, den Kunden eine "attraktive Einkaufsumgebung" zu bieten und die Produkte bestmöglich zu präsentieren.

Lidl mit neuem Filialauftritt in Nürnberg - das sind die Öffnungszeiten

Das Lidl-Areal in der Julius-Loßmann-Straße umfasst eine Gesamtfläche von gut 6500 Quadratmetern - davon fallen rund 1000 Quadratmeter auf die Verkaufsfläche. Der Markt verfügt laut eigenen Angaben über 111 Parkplätze.

Das Sortiment erstreckt sich Lidl zufolge auf rund 4500 Einzelartikel - wobei es sich bei 75 Prozent um Eigenmarken handelt. Allein im Obst- und Gemüsebereich gebe es um die 160 Produkte. Zudem gebe es rund einzelne 300 Bio-Artikel und mehr als 450 vegane Produkte. Das Lidl-Sortiment umfasst zudem etwa 45 frische Backwaren.

Die Öffnungszeiten der vollständig umgestaltenden Lidl-Filiale: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr.

Ebenfalls interessant: Pfandbetrug: Die kreativen Tricks der Pfandbetrüger - Mitarbeiter von Rewe, Aldi, Lidl & Co. packen aus