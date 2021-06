Am Dienstagmorgen (08.06.2021) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Nürnberg-Gebersdorf.

Eine 63-jährige Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Schwerer Unfall Nürnberg: Radfahrerin von Lastwagen erfasst

Gegen 09:00 Uhr fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer die Gebersdorfer Straße in Richtung Fürth. Als er nach rechts in die Rothenburger Straße einbog, kollidierte er aus noch nicht geklärter Ursache mit einer 63-jährigen Radfahrerin, welche ebenfalls die Gebersdorfer Straße in Richtung Fürth fuhr.

Die 63-jährige Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Der 55-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er erlitt jedoch einen Schock.

Die Rothenburger Straße war für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden in stadteinwärtiger Richtung gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

