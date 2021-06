Musik, Theater und Film im Open-Air-Format hat der Sommer in der Katharinenruine in Nürnberg auch 2021 im Angebot. Das teilte die Stadt Nürnberg jetzt mit. Das diesjährige Programm startet am Freitag, 11. Juni 2021, der Vorverkauf für die Juni- Termine läuft seit Dienstag, 1. Juni, für die Juli-Termine am Dienstag, 15. Juni.

Das Papiertheater Nürnberg hat eine Gesellschaftsinszenierung unter dem Titel „Was ist maßvoll?“ ins Leben gerufen. Interessierte wurden mit Bierkrügen und -filzen beschickt, um im Kleinen gemeinsam diese "gesellschaftlich brisante Frage" zu diskutieren und ihre Ideen, Ansichten und Wünsche auf den Bierfilzen zu verewigen. Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Juni, laden die Papiertheater-Künstler Johannes Volkmann und Martin Ellrodt in der Katharinenruine nun zu einem „Tischtheater“ ein.

Langer Kultursommer in Nürnberg: Buntes Programm von Indie-Rock zu Klassik

Nach diesem Eröffnungswochenende werde es auch in diesem Jahr ein "gewohnt vielseitiges Programm zu sehen, hören und genießen" geben, heißt es. Viele verschiedene Musik-Formate werden innerhalb des „st. katharina open air“ und darüber hinaus zu hören sein – von Indie-Pop über Jazz bis Klassik.

Erneut stehe hierbei die lokale Szene im Fokus. Neben den zahlreichen Konzerten werden auch Filme, Gespräche und ein Theaterprogramm für Kinder den alten Mauern wieder kulturelles Leben einhauchen, so die Stadt. Wie bereits im vergangenen Jahr sind die künstlerischen Programme pandemiebedingt kleiner besetzt und die Publikumsplätze begrenzt. Die

Zeiten für den Veranstaltungsbeginn variieren.

Tickets müssen im Vorverkauf erworben werden, es gibt keine Abendkasse. Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn werden die Türen geöffnet. Es gelten die aktuellen Infektionsschutzbestimmungen, teilt die Stadt mit. Die Besucherinnen und Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts eine FFP2-Maske tragen sowie einen negativen Antigentest, nicht älter als 24 Stunden, oder einen negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, oder einen Nachweis über vollständige Impfung, mindestens zwei Wochen alt, oder einen Nachweis über Genesung von einer COVID-19-Erkrankung, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist, vorweisen.

Informationen zum Programm und Kartenvorverkauf unter www.katharinenruine.de sowie in der Kultur Information, Königstraße 93, Nürnberg, Telefon 0911 / 2 31 40 00.