Nürnberg: "Mitte Soundbar" für immer geschlossen

Nach Vorwurf illegaler Partys : Ordnungsamt entzieht Betreiber die Konzession

: Ordnungsamt entzieht Betreiber die "Haben viele vor mir versucht": Betreiber Lutz Moriche sieht seinen Club "nicht erwünscht"

"Schade um diesen großartigen Club": Emotionales Statement an Gäste

Der Nürnberger Kultclub "Mitte Soundbar" wird nach über zehn Jahren Betrieb endgültig geschlossen bleiben. Das Nürnberger Ordnungsamt hat dem beliebten Techno- und House-Club am Hallplatz in der Innenstadt die Konzession entzogen, wie Behördenleiter Robert Pollack gegenüber inFranken.de bestätigt. Gegen den Betreiber der "Mitte", Lutz Morich, wie der Club geläufig genannt wird, lief ein Verfahren wegen des Vorwurfs illegaler Partys in der Corona-Pandemie. Morich selbst kann den Schritt nicht verstehen und zeigt sich gegenüber inFranken.de resigniert.

Nach Verfahren gegen "Mitte Soundbar" in Nürnberg: Betreiber darf nicht mehr öffnen

Gleich zweimal innerhalb einer Woche hatte es in der "Mitte Soundbar" Ende November und Anfang Dezember 2021 Polizeieinsätze gegeben. Dort hatten die Behörden nach eigenen Angaben mehrfach festgestellt, dass sich der Club gegen das damals geltende Öffnungsverbot hinweggesetzt habe. Unter anderem hätten sich auf einer Feier am 28. November mehrere Personen ohne Impfnachweis oder Test aufgehalten. Daraufhin hatte das Nürnberger Ordnungsamt die "Mitte" versiegelt und ein Verfahren gegen Morich eingeleitet.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Dieser hingegen hatte die Vorwürfe gegenüber inFranken.de stets bestritten. So habe es sich beim ersten Einsatz um seinen privaten Geburtstag gehandelt, beim zweiten um eine interne Teambesprechung mit Hintergrundmusik, hatte er damals geäußert. Nun hat das Nürnberger Ordnungsamt Ernst gemacht: "Nachdem es auch davor schon andere Verstöße verschiedener Art gegeben hat, haben wir die Gaststättenerlaubnis widerrufen und den Betrieb untersagt", erklärt Ordnungsamtschef Pollack auf Anfrage von inFranken.de.

Für Morich unverständlich: "Ich bin hinsichtlich der Entscheidung des Ordnungsamts etwas überrascht, weil wir darlegen konnten, dass tatsächlich lediglich zwei der 42 Gäste über "unzureichenden Impfschutz" verfügten", so der Club-Betreiber gegenüber inFranken.de. "Zwei Personen waren jedoch zum Zeitpunkt meiner privaten Geburtstagsfeier erlaubt, alles im legalen Rahmen", ist Morich überzeugt. "Auf die 'Party', die ein paar Tage danach stattgefunden haben soll", bei der "fünf Personen, davon drei Mitarbeiter, bei geschlossener Eingangstür" anwesend gewesen sein sollen, "einzugehen, verbietet mir meine Vernunft", so der Club-Chef.

"In der Nürnberger City unerwünscht": Club-Chef will nicht gegen Behörden "antreten"

Aus Sicht der Behörde stellt sich der Fall anders dar. Nach dem damaligen Stand der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen "mussten Clubs und Diskotheken geschlossen sein", so Pollack. "Teilnehmerzahl und Zugangsstatus waren deshalb unerheblich." Der Betrieb der Mitte sei aus Sicht des Ordnungsamts "öffentlich zugänglich" gewesen. Nun gebe es "eine Frist zum Einlegen einer Klage", die noch laufe. Morich wolle sich jetzt mit seinem Anwalt beraten. Er werde - wenn - aber nicht klagen, "um den Betrieb wieder aufzunehmen, sondern um zu prüfen, wie weit es aktuell her ist mit unserem Rechtsstaat im Freistaat", so der "Mitte"-Betreiber. Er sei "gespannt".

Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass Nachtfans nicht mehr auf eine Wiedereröffnung des Clubs hoffen dürfen. Morich werde "nicht den Don Quichotte spielen und langfristig gegen die Nürnberger Behörden antreten". Das hätten bereits "viele vor mir versucht", so Morich und spielt damit auf frühere Konflikte zwischen Technoclub-Betreibern und der Stadt Nürnberg an, die in der elektronischen Szene einen zweifelhaften Ruf genießt. "Offenbar ist der Club in der Nürnberger City bei den Damen und Herren des Ordnungsamts nicht erwünscht", sei Morichs Eindruck.

Daran werde "auch ein juristisches Duell nichts ändern". Er habe sich dafür entschieden, "mich aus der Nachtgastronomie zurückzuziehen". Er "werde sie vermissen, jedoch habe ich noch meine Designagentur und meine beiden Kinder, um die ich mich viel zu wenig kümmern konnte", so Morich. In einem emotionalen Facebook-Statement bedankt sich der Nürnberger Club-Betreiber bei seinen langjährigen Stammgästen. "Schade um diesen großartigen Club, schade um die liebenswert tanzenden Menschen dieser Stadt, in der es kulturell nun leider wieder etwas dunkler wird in der Nacht." Dass er sich nun ins "Disco-Rentner-Dasein" zurückziehe, sei "nicht allein meine Entscheidung. Ich habe getan, was ich konnte".