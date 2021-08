Kult-Bratwurst-Lokal spendiert gratis Drei im Weggla zur Corona-Impfung

spendiert zur Corona-Impfaktion findet am Samstag (14. August 2021) von 11 bis 18 Uhr statt

findet am von statt Geimpft wird bei Bratwurst Röslein in Nürnberg (Rathausplatz 6, 90403 Nürnberg)

in (Rathausplatz 6, 90403 Nürnberg) Eine Vorabanmeldung ist nicht notwendig

Jeder könne für sich entscheiden, ob er oder sie geimpft werden will. Wer sich jedoch für diesen Schritt entscheidet, solle es so einfach wie möglich haben, erklärt der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA). Nach dem Motto "Impfen im Vorbeigehen" können sich Impfwillige deshalb "vollkommen unkompliziert" beim Besuch im Nürnberger Kult-Lokal Bratwurst Röslein (Rathausplatz 6, 90403 Nürnberg) gegen Corona impfen lassen. Die Impfaktion findet am Samstag (14. August 2021) von 11 bis 18 Uhr statt. Die Impfung werde kostenlos "von den Profis des mobilen Impfteams des Nürnberger Gesundheitsamtes" durchgeführt.

Besondere Impfaktion in Nürnberg: Nach der Spritze gibt es eine Belohnung

Das Besondere: Für die ersten 200 Geimpften habe sich Bratwurst Röslein-Wirt Thomas Förster etwas einfallen lassen: "Nach der Spritze wartet auf sie eine Belohnung in Form von Drei im Weggla", so die DEHOGA. Förster erklärt: "Es ist ein hohes Gut, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Mir liegt es aber am Herzen denjenigen, die sich letztlich nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft für diesen Schritt entscheiden, zumindest etwas Gutes mit auf den Weg zu geben."

Eine Voranmeldung zur Impfung sei nicht erforderlich. Mitzubringen sind, soweit vorhanden, der Impfausweis und in jedem Fall ein Personalausweis oder Reisepass. Außerdem: Impfinteressierte können das Impfen beschleunigen, indem sie sich schon vorab im bayerischen Impfportal unter impfzentren.bayern registrieren. Bedingung sei das allerdings nicht.

Der eigentliche Impfvorgang und das Aufklärungsgespräch mit dem anwesenden Arzt benötige erfahrungsgemäß nur wenig Zeit. Nicht zu vergessen sei allerdings die 15-minütige Nachbeobachtungszeit. Bei dieser Gelegenheit können impfwillige Gäste dann auch schon den Zeitpunkt für die Zweitimpfung erfahren. Sollte dieser Termin nicht passen, könne die Zweitimpfung jedoch auch an allen anderen Stellen durchgeführt werden, die Corona-Schutzimpfungen anbieten.

Mehr Nachrichten aus Nürnberg: Auf dem Fußboden des Nürnberger Flughafens hat eine Frau am Samstagabend (7. August 2021) einen hohen Bargeldbetrag gefunden: 10.000 Euro. Sie handelte umgehend - und das zahlte sich letztlich aus.