Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert ab Montag, 12. April 2021, Fahrbahn-, Gehweg- und Parkplatzflächen rund um die Kreuzung Knauerstraße / Bauerngasse. Dabei handelt es sich um Wiederherstellungen nach Aufgrabungen. Das berichtet die Stadt Nürnberg.

Die Arbeiten beginnen mit der Fahrbahnsanierung in der Knauerstraße vor dem Grundstück Bauerngasse 20, es folgt die Kreuzung bis hin zur Fahrbahn vor der Bauerngasse 14. Anschließend werden Gehwege und Parkplätze vor dem Anwesen Bauerngasse 18 saniert sowie in der Knauerstraße. Die Arbeiten sollen bis zum 7. Mai 2021 abgeschlossen sein.

Im Zuge der Arbeiten sind zwei Vollsperrungen notwendig: erst in der Knauerstraße zwischen der Hausnummer 6 und der Kreuzung Bauerngasse, dann in der Bauerngasse auf Höhe der Anwesen Nummer 14 und 18. Die Sperrungen erfolgen nacheinander und dauern jeweils rund eine Woche. Die Kreuzung Knauerstraße / Bauerngasse ist in beiden Fällen ebenfalls gesperrt.

Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, die Baustelle zu umfahren. Die Parkplätze in der Knauerstraße zwischen Hausnummer 6 und der Kreuzung Bauernstraße können während der gesamten Arbeiten nicht genutzt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle durchgängig passieren. Der Fuß- und Radweg am Petra-Kelly-Platz ist von den Arbeiten nicht betroffen.