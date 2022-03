Nürnberg vor 1 Stunde

Konzert zum Thema Krieg

"Erschreckend aktuell": Konzert "Herzliche Grüße, Bruno - Briefe aus Stalingrad" am 5. April

In Nürnberg wird am 5. April 2022 Ralf Yusuf Gawlicks Komposition "Herzliche Grüße, Bruno - Briefe aus Stalingrad" aufgeführt. Gawlick widmete das Werk seinem Onkel Bruno, der mit 19 Jahren in Stalingrad fiel.