Nürnberger Johanniter-Kindertagesstätte "Turmfalken" schließt alle Gruppen

Krankheit und Bewerbermangel : Träger zu Hintergründen

und : Träger zu Kinder brauchen neue Plätze - noch nicht alle vermittelt

Es ist eine drastische Nachricht inmitten einer Zeit der knappen Betreuungsplätze. Die Nürnberger Johanniter-Kindertagesstätte "Turmfalken" schließt zum 31. August 2023 ihre Gruppen. Sie umfassen 48 Krippenplätze für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren und 50 Plätze für die Altersgruppen drei bis sechs Jahre. Doch es soll nicht das endgültige Aus der Einrichtung sein, wie der Regionalvorstand der Johanniter, Kevin Schwarzer, im Gespräch mit inFranken.de betont.

Nürnberger Kindertagesstätte zieht Konsequenz aus Personalmangel - "ganz schwierig"

"Im Moment sind keine Gruppen bespielbar", erklärt er. Es fehlten mindestens vier Erzieherinnen und Erzieher. Seit 2023 seien immer wieder Notbetreuungen die Folge gewesen, doch "das wollen wir allen Beteiligten nicht zumuten." Die Elterninitiative "Eltern am Limit" im Nürnberger Land kann hiervon ein Lied singen. Wegen Personalmangels kündigte ein Drittel der Eltern bei einer Kinder-Krippe kürzlich. Es sei laut Schwarzer kein Geheimnis, dass es im Betreuungssektor "im Moment ganz schwierig ist, Personal zu finden." Es kämen einfach nicht genügend neue Bewerbungen auf den Markt, so der Eindruck der Johanniter.

Von acht Mitarbeitenden wechselten manche zum neuen Bildungsjahr zu anderen Trägern. Hinzu kämen Krankheitsausfälle in der Vergangenheit und Teilzeitverträge. Bei Abgängen des bestehenden Personals finde sich mit der Zeit Ersatz, "aber eben nicht nahtlos, so entstehen Lücken", so der Regionalvorstand. Bis Ende August seien jetzt noch elf Krippenkinder und 20 Kindergartenkinder bei den "Turmfalken" angemeldet, "wobei davon mindestens ein Viertel auf die Schule wechseln" werde. Schwarzer gehe davon aus, dass das "nicht der Endstand bleiben" werde, da manche Eltern sicherlich auf Platzsuche seien oder auf Wartelisten stünden.

"Gerade laufen die Vermittlungen für die Kindertagestättenplätze. Wir haben den Eltern Plätze angeboten und hätten in der Kinderkrippe Schwalbennest um die Ecke sogar noch zwei freie Plätze, die im Moment aber nicht in Anspruch genommen werden", betont Schwarzer. Sieben Plätze habe der Träger hier zur Verfügung stellen können, was fünf Familien angenommen hätten.

Erzieher für "Turmfalken" in Nürnberg weiterhin gesucht

Wie geht es weiter? "Die Einrichtung soll so bald wie möglich wieder starten können, wenn wieder genügend Personal zur Verfügung steht", so Kevin Schwarzer zum Fortbestehen. Aufgrund der momentanen Personalsituation sei aber noch nicht sicher, wie schnell das gelinge. Die Mitarbeitenden, die in der Übergangszeit von den "Turmfalken" in einer anderen Einrichtung der Johanniter untergekommen seien, könnten selbstverständlich auch wieder zurückkommen.

Die Stadt Nürnberg verkündete vor wenigen Tagen, dass sie für Grundschulkinder "mit Hochdruck die Kapazitäten in der ganztägigen Bildung, Betreuung und Erziehung" ausbaue. Mit einem Hort-Notprogramm seien in sieben Schulsprengeln kurzfristig weitere Plätze entstanden. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du auf unserer Übersichtsseite.