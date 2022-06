Kind sperrt Mutter auf Balkon aus - Feuerwehreinsatz in Nürnberg: In Nürnberg ist am Samstagmittag (18. Juni 2022) in der Schweinauer Hauptstraße ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf eine Frau aufmerksam geworden, die auf einem Balkon um Hilfe schrie.

Wie die Berufsfeuerwehr Nürnberg berichtet, hatte die Frau einen Säugling auf dem Arm und konnte nicht mehr in ihre Wohnung. Ihre zweijährige Tochter hatte die Balkontüre demnach von innen abgeschlossen, konnte sie aber trotz guten Zuredens der Mutter nicht wieder öffnen.

Nürnberg: Feuerwehrmann steigt mit Drehleiter in Wohnung und öffnet Balkontür

Eine zuerst herbeigeeilte Streifenwagenbesatzung der Polizei kam nicht in die Wohnung, die Zweijährige öffnete nicht die Wohnungstüre. "Daher wurde eine Drehleiter der Feuerwache 4 alarmiert", heißt es vonseiten der Nürnberger Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwehrleute sahen demzufolge, dass ein Fenster der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses gekippt war. Sie konnten mit dem Korb der Drehleiter das Fenster erreichen und dieses, ohne Beschädigung, öffnen. Ein Feuerwehrmann stieg in die Wohnung und öffnete Balkon- und Wohnungstür.

Die Frau nahm die Aussperrung laut Angaben der Feuerwehr gelassen - sie stillte noch ihren Säugling auf dem Balkon. "Ihre Tochter spielte derweil im Wohnzimmer und war auch über den Besuch des Feuerwehrmannes nicht verwundert", erklärt die Berufsfeuerwehr Nürnberg.

