Nürnberg: Jugendliche hantieren mit Waffe und lösen größeren Polizeieinsatz aus

Gegen 18.40 Uhr teilte am Samstagabend (25. März 2023) eine Zeugin der Polizei per Notruf mit, dass mehrere Jugendliche auf dem Dach des Parkhauses in der Frauengasse mit einer Waffe hantieren. Ob es sich hierbei um eine echte Schusswaffe handelte, konnte sie nicht erkennen, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Zahlreiche Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie des USK (Unterstützungskommando) rückten daraufhin an und trafen vor dem Parkhaus auf mehrere Jugendliche.

Nürnberger Polizei geht Hinweis auf Waffe nach - und erwischt 18-Jährigen

Die Beamten kontrollierten diese daraufhin. Eine weitere Streife traf in unmittelbarer Nähe einen jungen Mann (18) beim Verlassen eines Supermarktes an. Bei dessen Durchsuchung fanden die Beamten eine Softairwaffe und stellten diese sicher. Die Jugendlichen konnten anschließend ihren Weg fortsetzen, müssen sich jedoch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.