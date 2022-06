Hunde müssen in Hitze-Auto ausharren - Polizei fackelt nicht lang: Die Polizei Mittelfranken macht in einem emotionalen Facebook-Post auf einen folgenschweren Vorfall aufmerksam. "Es ist wieder passiert", erklären die Beamten darin. "Vergangenen Donnerstag mussten unsere Kollegen der Diensthundestaffel ausrücken, um Hunde aus einem in der Sonne geparkten Fahrzeug zu retten."

Die Umstände sorgen aufseiten der Polizei augenscheinlich für Kopfschütteln. "Offenbar hat es sich noch immer nicht bei allen Hundehaltern durchgesprochen, dass ein in der Sonne geparktes Fahrzeug nicht der ideale Aufenthaltsort für Hunde (oder sogar Kinder!) ist", heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Zwei Hunde aus Hitze-Auto befreit: Wagen parkte in der Sonne

"Nachdem alle Versuche gescheitert sind, den Halter des Fahrzeuges zu erreichen, und die Tiere bereits negative Anzeichen zeigten, fackelten unsere Kollegen nicht lange." Die Scheibe der Beifahrerseite sei "fachmännisch entglast" und die beiden Chihuahuas aus dem aufgeheizten Fahrzeug gerettet worden. "Das ist gerade noch mal gut gegangen!", zeigt sich die Polizei Mittelfranken merklich erleichtert.

Mit Blick auf die aktuell sehr hohen Temperaturen wenden sich die Beamten mit einem Appell an Autofahrer. "Auch in den kommenden Tagen soll es bei uns in Franken sonnig und damit auch weiter über 30 °C warm werden. Das bedeutet allerdings auch, dass sich geparkte Fahrzeuge im Innenraum in wenigen Minuten auf bis zu über 60 °C aufheizen können", gibt die mittelfränkische Polizei zu bedenken. "Eine Todesfalle für Menschen und Tiere, die sich darin aufhalten!"

Nicht einmal leicht geöffnete Seitenscheiben bewirkten hier noch eine Abkühlung. Die Beamten raten deshalb eindringlich: "Also niemanden bei diesen Temperaturen im Fahrzeug zurücklassen. Nicht einmal für fünf Minuten."