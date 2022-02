Nürnberg: "Haus33" zu einem der besten deutschen Clubs gekürt

Faze Magazin lässt Leserschaft jährlich über elektronische Clubs, DJs und Co abstimmen

lässt Leserschaft jährlich über und Co abstimmen "Absolute Ehre": "Haus33" noch vor Berliner Top-Adressen wie "Tresor" oder "Ritter Butzke"

noch vor Berliner Top-Adressen wie oder "Wir hoffen": Nürnberger Club-Betreiber haben einen Wunsch

Der Nürnberger Technoclub "Haus33" in der Engelhardsgasse an der Frauentormauer wurde in einem Ranking des renommierten Musikmagazins "Fazemag" zu einem der besten Clubs in Deutschland gekürt. Das Betreiberteam kann es "noch gar nicht fassen", wie es in einem Social-Media-Statement heißt. Das "Haus33" verdrängt in der Bestenliste sogar mehrere international bekannte Berliner Kultclubs wie etwa den "Tresor".

"Absolute Ehre": Nürnberger "Haus33" zu einem der besten Clubs des Landes gewählt

"Uff, was ein Start ins Jahr 2022", heißt es in einem Facebook-Post. "Wir können es noch gar nicht fassen. Wir haben es auf Platz 15 der beliebtesten deutschen Techno Clubs geschafft", so das Betreiberteam. "Neben dem Berghain, dem Tresor, der Distillery Leipzig, dem Sisyphos, dem Harry Klein und vielen mehr in diesem Ranking zu stehen", sei für "uns eine absolute Ehre", heißt es weiter. Neben einem Dank ans Magazin richten die Betreiber*innen des Nürnberger "Haus33" auch persönliche Worte an ihre Gäste.

"Danke an dich, für jede einzelne wilde Party bei uns!", schreiben sie in dem Post. Auf Instagram zeigt "Haus33"-Besitzerin Dominique Lamee stolz das Ranking im Heft in die Kamera, im Hintergrund ertönt ein Techno-Track. Doch wegen der Corona-Maßnahmen sind Feiern im "Haus33" aktuell immer noch nicht wieder möglich. "Wir freuen uns und hoffen, wir können das bald zusammen bei uns auf dem Dancefloor feiern", heißt es zum Schluss im Post. Die Platzierung im "Faze"-Magazin kommt durch ein jährliches Leservoting zustande, auch in weiteren Kategorien wie Songs und Djs kann abgestimmt werden. Das sind die besten Clubs Deutschlands laut "FAZEmag-Jahrespoll 2021":

1. BOOTSHAUS KÖLN

2. Fusion Münster

3. Berghain Berlin

4. Harry Klein München

5. Tanzhaus West FFM

6. Distillery Leipzig

7. Robert Johnson Offenbach

8. Gewölbe Köln

9. Watergate Berlin

10. Lehmann Club Stuttgart

11. Uebel & Gefährlich Hamburg

12. Sisyphos Berlin

13. Mauerpfeiffer Saarbrücken

14. Blitz München

15. Haus 33 Nürnberg

16. Ritter Butzke Berlin

17. Gotec Karlsruhe

18. Hans Bunte Freiburg

19. About Blank Berlin

20. Central Club Erfurt

21. Tresor Berlin

Auch weitere Clubs in Nürnberg wollen wieder aufmachen. Der Betreiber von "Mach1" und "Bombe" fordert von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die schnellstmögliche Öffnung - und nennt konkrete Bedingungen für einen sicheren Clubbesuch.