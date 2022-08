Nürnberg aktualisiert vor 9 Minuten

Information für Zugreisende

Nürnberg Hauptbahnhof: Diese Züge fahren nicht - Reparatur an Oberleitung

Wie die Deutsche Bahn am Montagmorgen mitteilt, fahren derzeit am Nürnberger Hauptbahnhof nicht alle Züge. Grund dafür ist eine Reparatur an einer Oberleitung.